Basler SP wählt neuen Präsidenten

Ende April wählt die Delegiertenversammlung der Basler Sozialdemokraten ein neues Präsidium. Gewählt werden soll jemand jüngeres, der im Parlament sitzt.

SP-Präsidentin Brigitte Hollinger tritt auf Ende April von ihrem Amt zurück. Mit ihr tun das auch die bisherigen Vizepräsidenten Michela Seggiani und Mustafa Atici. Wer ihre Nachfolge ist noch nicht klar. Dominique König-Lüdin, Grossratspräsidentin und somit höchste Baslerin sieht die Basler Sozialdemokraten vor grossen Herausforderungen.

«Ich denke, man kann jetzt einfach gesund auf dem aufbauen, was wir haben. Bald stehen wieder National- und Ständeratswahlen an. Und jetzt im März sind auch noch Bürgerratswahlen, also da sind noch einige Sachen, die man weiter aufgleisen kann.»

Wyss vielleicht, Pfister nein

König-Lüdin selber steht für das Amt als Partei-Präsidentin nicht zur Verfügung. Das sollen jüngere Kräfte übernehmen. Solche sind zum Beispiel die Grossräte Sarah Wyss und Pascal Pfister, die beide bei der Stiftung Selbsthilfe Schweiz arbeiten. «Was das Präsidium angeht, da werden wir intern Gespräche führen. Für mich persönlich ist die familiäre Situation nicht etwas, das für mich als Präsident spricht.»

Für Sarah Wyss sollte das zukünftige Präsidium mit jemandem besetzt sein, der politische Erfahrung hat. «Die Person sollte im Parlament vertreten sein oder zumindest sehr gute Kontakte zur Fraktion pflegen.» Sie selber wäre dem Amt nicht abgeneigt. «Ich möchte das Amt nicht von Anfang an ablehnen, aber ich habe im Moment andere Prioritäten und sehe mich im Moment nicht in diesem Amt. Dies ist aber keine definitive Entscheidung.»

Co-Präsidium möglich

Vorstellen könnte sich das Amt eventuell auch Grossrätin Edibe Gölgeli. Nicht zur Verfügung steht hingegen die einst jüngste Grossrätin Salome Hofer. Wer das Präsidium dann übernimmt, entscheidet die Delegiertenversammlung der SP im April. Klar ist, in Zukunft könnte es bei den Basler Sozialdemokraten auch ein Co-Präsidium geben.

