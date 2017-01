Ammann verpasst Finale in Bischofshofen

Simon Ammann mit konzentriertem Blick beim Trainingssprung in Bischofshofen. (Bild: sda)

Simon Ammann muss einen weiteren Tiefschlag verkraften. In Bischofshofen, der letzten Station der Tournee, verpasst er nach einem Flug auf 110 Meter die Qualifikation für das Finale vom Freitag.

So hatte sich der Toggenburger seine 19. Vierschanzentournee nicht vorgestellt, obwohl er ausser Form zum Klassiker über den Jahreswechsel antrat: Dreimal ausserhalb der Punkteränge der Top 30 und nun als Höchststrafe das Aus in der Qualifikation von Bischofshofen. Dem Schweizer gelingen vereinzelt immer wieder solide Sprünge. So auch im letzten Trainingsdurchgang in Bischofshofen als 14. Im Wettkampf bei wechselnden Winden konnte oder wollte Ammann seine Leistung aber nicht abrufen.

Vor zwei Jahren war Ammann in Bischofshofen schwer gestürzt. Mental hat der vierfache Olympiasieger diesen Unfall allerdings verkraftet, zumal er auf dieser Schanze sein bestes Weltcup-Resultat des vergangenen Winters abgeliefert hat. Ammann schaffte es in diesem Winter noch nie in die Top 20 geschafft. Und er scheint immer tiefer abzurutschen.

(sda)