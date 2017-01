Zoo Basel: Einsiedlerkrebs zieht um

Das grosse, weisse Schneckenhaus gefiel dem kleinen Einsiedlerkrebs. (Bild: Zoo Basel)

«Neues Jahr, neue Wohnung», dachte sich ein Einsiedlerkrebs im Zoo Basel wohl, als er pünktlich zum Jahreswechsel in ein grösseres Haus gezogen ist.

In seiner alten Schneckenschale war es dem Einsiedlerkrebs wohl zu eng geworden. Laut einer Mitteilung des Zollis zog der Krebs zum Schluss aber doch wieder von der neuen grossen Schale in die alte kleinere Schneckenschale, denn ein grosses Haus kann auch Nachteile haben.

Vor seinem Umzug habe der Einsiedlerkrebs mit seinen Stielaugen einen prüfenden Blick in die um einiges grössere Schneckenschale geworfen, hiess es in der Mitteilung des Zoos Basel. Was der kleine Krebs mit seinen Beinen befühlte, schien ihm zu gefallen. Schnell zog er sein Hinterteil aus dem alten, kleineren schwarzen Haus und verlagerte es im neuen.

Doch dort blieb er nicht lange. Laut dem Zolli entdeckten Tierpfleger den Krebs wenige Tage später in seinem alten, kleinen Häuschen. Die grössere Schale könnte dem kleinen Krebs dann doch zu schwer geworden sein, um sie immer durch die Gegend zu tragen.

1/5 Das neue, grössere Schneckenhäuschen. (Bild: Zoo Basel)

2/5 Zuerst genau begutachten... (Bild: Zoo Basel)

3/5 dann schnell vom alten, kleineren Häsuchen in das neue, grösse reinschlüpfen. (Bild: Zoo Basel)

4/5 Das Schneckenhäuschen dient dem Einsiedlerkrebs als Schutz. (Bild: Zoo Basel)

5/5 Bei ‹Wohnungsnot› wirs dem Nachbarkrebs manchmal auch das Haus vom Leib gestohlen. (Bild: Zoo Basel)









Schneckenhäuschen als Schutz

Der Einsiedlerkrebs schützt sich in leeren Schneckenhäuschen. Er muss sich ein neues Haus suchen, wenn er wächst. Er schützt sein verletzliches, weiches Hinterteil vor Feinden, indem er die neue Schale zuerst mit den Augen und Beinen begutachtet – dann schlüpft er möglichst schnell in sein neues Heim.

Bei «Wohnungsnot», wie der Zoo schreibt, werde dem Nachbarkrebs manchmal auch ein besonders begehrtes Häuschen vom Leib gezogen.

Im Zoo Basel findet man die Einsiedlerkrebse im Vivarium in den Aquarien 8, 16, 25, 35 und 39.