Telebasel Regio vom 4. Januar 2017.

Basel Was wünschen sich die Basler Persönlichkeiten von der Regierung?

Dani von Wattenwil war am Neujahrsempfang der Handelskammer beider Basel in der UBS-Kundenhalle. Dort wurde der Regierung ein Buch übergeben: Ein Wunschbuch mit Wünschen von der Bevölkerung an die Basler Regierung. Dani von Wattenwyl wollte danach von den Gästen wissen, was sie sich von der Regierung wünschen.

Am Apéro der Handelskammer beider Basel fragte Dani von Wattenwyl die Leute: «Was wünschen Sie sich von der Regierung?» oder «Was würden Sie der Regierung gerne mitteilen?» Luzius Bosshard, Geschäftsführer ‹Unser Bier›, Urs Hitzmann, ehemaliger Direktor Hilton Basel, Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin Handelskammer beider Basel und viele weitere Gäste erzählten Dani ihre Wünsche und Forderungen an die Basler Regierung. Ob eine belebte Freie Strasse, mehr Grosszügigkeit, weniger Administration, offene Polizeiposten oder eine starke Universität Basel. Die Gäste des Neujahrsempfangs äusserten so einige Wünsche. Dabei war die verkehrsfreie Innenstadt immer wieder Thema: «Ich will mit dem Auto in die Innenstadt», wird unter anderem in die Kamera gesagt. Was sich die Basler Persönlichkeiten der Wirtschaft genau von der Regierung wünschen, sehen Sie in Telebasel Regio vom 4. Januar 2017.

