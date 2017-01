Lindsey Vonn ist zurück im Schneetraining und peilt ihr Weltcup-Comeback in den nächsten Wochen an. (Archivbild: sda)

International Vonn wohl noch im Januar zurück im Weltcup

Lindsey Vonn nimmt acht Wochen nach ihrem Oberarmbruch das Ski-Training wieder auf. Ihre Rückkehr in den Ski-Weltcup ist noch vor der am 6. Februar beginnenden WM in St. Moritz geplant.

Derweil ihre Landsfrau Mikaela Shiffrin im Gesamtklassement führt, steht Lindsey Vonn vor dem Weltcup-Comeback. Die Amerikanerin ist in Vail erstmals wieder auf Ski gestanden und wird nun mehrere Tage trainieren. Wann sie auf die Rennpiste zurückkehrt, ist noch offen. «Sie hatte ja schon vorher wegen früherer Verletzungen nicht allzu viel Training. Man muss jetzt also abwarten wie das Training läuft und schauen, was Sinn macht», erklärte US-Alpinchef Patrick Riml der österreichischen Nachrichtenagentur APA in Zagreb. Vonn hat ein Flugticket nach Europa für den 8. Januar. Ob sich schon ein Start nächste Woche in Altenmarkt-Zauchensee (Abfahrt und Kombination) ausgeht, ist eher unwahrscheinlich. «Aber die Zeichen stehen gut, dass sie auf jeden Fall vor der WM im Februar wieder Rennen fährt», so Riml. (sda apa)

Auch interessant