Die Actelion steht kurz vor der Übernahme durch Johnson & Johnson. Es soll ein Angebot von 28 Milliarden vorliegen. (Bild: keystone)

Basel Actelion sagt Teilnahme an Investorenkonferenz ab

Die in Übernahmeverhandlungen steckende Basler Biotechnologiefirma Actelion nimmt nicht an der diesjährigen JPMorgan Healthcare Conference teil. «Wir haben unsere Teilnahme gestern annulliert», erklärte ein Actelion-Sprecher am Mittwoch, 4. Januar 2016, auf Anfrage. Einen Grund für die Absage nannte er nicht.

Bei der Investorenveranstaltung der US-Grossbank, die am Montag, 9. Januar 2016, in San Francisco beginnt, treffen sich jedes Jahr wichtige Vertreter der Gesundheitsbranche. Actelion befindet sich in exklusiven Verhandlungen mit Johnson & Johnson. Der Pharma- und Konsumgüterriese aus New Jersey will Insidern zufolge Europas grösstes Biotech-Unternehmen für rund 28 Milliarden Dollar übernehmen. (sda reu)

