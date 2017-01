Neun Basler Fotografen an der photo17

Frauen finden ihren Weg aus der Gewalt - eine Reportage aus Indien. (Bild: Photo17 Christian Jaeggi / Reportage ‹Betroffen›)

Vom 6. bis 10. Januar 2017 findet wieder die photo17 in Zürich statt. An der grössten Werkschau für Fotografie der Schweiz zeigen über 150 Schweizer Fotografen ihre Bilder - darunter auch neun Fotografen aus Basel.

Seit der ersten Ausgabe der photo im Jahr 2005 entwickelte sie sich zu der bedeutendsten Werkschau für Fotografie in der Schweiz. Heute gilt sie zu den grössten und bekanntesten Fotoveranstaltungen in Europa. In den Industriehallen der Zürcher Maag Halle zeigen die Fotografen ihre liebsten Bilder des vergangenen Jahres auf über 4’000 Quadratmetern.

Aus über 300 Teilnahmen hat Adrian Ehrat, Kurator der photo17, 150 Fotografen ausgewählt. Darunter sind neun Basler:

Christian Jaeggi – Betroffen

Der Basler Fotograf Christian Jaeggi stellt ein besonderes Projekt vor: Er zeigt einen Auszug aus einer Reportage ‹Betroffen›, die er für das Schweizer Hilfswerk EcoSolidar realisierte. Die Arbeit handelt von der Gewalt an Frauen in Indien. Im Fokus steht die Organisation SIEDS, welche sich vor Ort für die Stärkung von Frauen einsetzt. Zu seiner Arbeit sagt Christian Jaeggi: «Während Gewalt an Männern häufig im öffentlichen Raum geschieht, erfahren Frauen und Kinder Gewalt mehrheitlich im häuslichen Bereich. Die Hand der Opfer steht als Symbol für Abwehr, Schutz und Verteidigung aber auch sinnbildlich für ein gesellschaftliches Tabuthema.»

Alain Appel – Tourismus in Albanien

An der photo17 stellt Alain Appel eine Arbeit über den Tourismus in Albanien vor. Über das Projekt sagt der Basler: «Albanien ist noch nicht St. Tropez. Nach turbulenten Jahren sucht das Land seine Rolle als Tourismusdestination. Albanien ist landschaftlich wunderschön und dank seiner Vergangenheit vergleichsweise unverbaut. Fehlende Baugesetze und unsichere Finanzierungen haben in den letzten Jahren aber ihre Spuren hinterlassen. Das Resultat: Skurrile Bauskelette inmitten fast unberührter Natur.»

Christoph Dill – Handlungsunfähigkeit

‹Handlungsunfähigkeit› wählte der Basler Christoph Dill als Thema für die photo17. Nicht mehr wollen können, ist ein Zustand, den er kennt, denn er hat mit Depressionen zu kämpfen: «Für das damit einhergehende emotionale Desaster gibt es einige Analogien, die ich fotografisch umzusetzen versuche», wird er von der photo17 zitiert. «Mit leeren Händen dastehen, was die Herausforderungen der Zukunft anbelangt. Sich die Hände vors Gesicht halten, weil man sich für sein wahres Ich schämt. Die Faust gen Himmel erheben, auch wenn man mit Religion nichts am Hut hat. Sich den Kopf abreissen können, weil die Schwere im Kopf unerträglich wird. Die Hände verrühren angesichts der Not unzähliger Flüchtender, die doch wirklich in viel existentielleren Nöten stecken wie ich mit meiner zivilisatorischen Luxuskrankheit.»

Christopher Kuhn – Emotionen

Christopher Kuhn beschäftigte sich für seine Arbeit mit dem Thema Kommunikation. Dabei untersuchte er, wie Emotionen die Körpersprache beeinflussen und wie sie gewisse Aspekte der Realität deutlich machen können. «Meine Inspirationsquelle ist das Buch ‹Rhetorik› von Aristoteles. Darin kritisiert er die damaligen Lehrbücher, die sich hauptsächlich auf die Erregung der Emotionen richteten, ohne auf die angemessene Darstellung der Situation Rücksicht zu nehmen», so wird Kuhn von der photo17 zitiert.

Fabian Unternährer

Die Bilder von Fabian Unternährer wurden schon mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet – ob mit dem Kulturpreis der Stadt Langenthal, mit dem SwissPress Award oder dem PrixPhoto des Kornhausforums. Seine Bildern handeln von Dingen, die ihn sehr beschäftigen, so der Fotograf. «Sie entstehen wie eine Art Vision oder Traum und ich kann sie meist selbst erst im Nachhinein deuten.» Oft haben seine Bilder eine sozialkritische Bedeutung – dennoch sind die Fotografien humorvoll.

Jens Oldenburg – Golden Eagle

Jens Oldenburg zeigt an der photo17 eine Serie, die er im äussersten Westen der Mongolei aufnahm, wo eine kasachische Minderheit lebt: Menschen mit muslimischem Glauben, die eine alte Tradition der Jagd mit dem Adler pflegen. Heute wird die Adlerjagd als Nebenerwerb zum Nomadenleben ausgeübt – früher war sie noch überlebenswichtig. Jährlich findet am ersten Oktoberwochenende ein Event dieser Art statt: Das Golden Eagle Festival in Ulgii.

Michael Stöcklin– DUALITY

Michael Stöcklin arbeitet seit 2007 zusammen mit seiner Frau als Fotograf in Basel. An der photo17 stellen die beiden aber einzeln aus. Stöcklin zeigt eine Arbeit zum Thema Dualismus. Dies ist laut Stöcklin das «ultimative Thema allen Seins». «Zwischen zwei Polen liegt unsere Welt. Aus der Spannung von Gegensätzen entsteht Leben, ein Ganzes, ein Kosmos aus Möglichkeiten», sagt er.

Nithah Stöcklin – Das Selbstbewusstsein der Frauen

Das Selbstbewusstsein von Frauen ist das zentrale Thema der Arbeit, die Nithah Stöcklin an der photo17 zeigt. Über ihr Projekt sagt sie: «Schlussendlich sind wir alle Menschen, die wir versuchen die Herausforderungen in unseren Leben zu meistern. Wir müssen lernen uns selber zu lieben und uns gegenseitig zu unterstützen.»

Philipp Fuchs – Bahnhof SBB Basel

Der urbane Raum inspiriert den Muttenzer Philipp Fuchs – ob Struktur und Form, Materialien, Atmosphären oder Besziehungen. Er versucht, Bauwerke durch ungewohnte Perspektiven neu zu entdeckten. An der photo17 stellt Fuchs seine Fotos des Bahnhof Basels aus. Sie zeigen die Beziehungen zwischen eigentlich gegensätzlichen Bauten.

Neben den aktuellen Arbeiten von den Schweizer Fotografen, die den Kern der Werkschau bilden, gibt es auch neun Sonderausstellungen, Off-Spaces sowie das photoForum mit Vorträgen von Fotografie-Ikonen.

