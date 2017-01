Grösstes Schneesportlager der Schweiz mit 3 Basler Kindern

Die Kinder haben sichtlich Spass im Juskila. (Bild: Juskila / Flurin Bergamin)

Bereits zum 76. Mal findet diese Woche in der Lenk das Jugend Skilager, kurz Juskila, statt. Unter den 600 Kindern befinden sich auch drei aus dem Kanton Basel-Stadt. Telebasel hat einen davon an der Lenk besucht.

An der Lenk findet zur Zeit das 76. Jugend Skilager statt. 600 Kinder können jährlich daran teilnehmen. Hierfür werden sie im Herbst ausgelost. Dieses Jahr wurden auch drei Basler Kinder gezogen. So konnten sie am Sonntag, 1. Januar 2017 an die Lenk anreisen. Fast kostenlos geniessen die Drei nun eine Woche im Schnee.

1/5 Die Eröffnungsfeier zum 76. Juskila. (Bild: Juskila / Flurin Bergamin)

2/5 Mächtig was Los auf den Pisten der Lenk. (Bild: Juskila / Flurin Bergamin)

3/5 Doch neben den Pisten liegt kaum Schnee. Gespannt wird zugehört, was der Leiter erklärt. (Bild: Juskila / Flurin Bergamin)

4/5 Auch Spass gehört dazu. (Bild: Juskila / Flurin Bergamin)

5/5 Die drei Basler Kinder und ihre beiden Kantonsleiter. (Bild: Juskila / Flurin Bergamin)









Zufall spielt mit

Tama ist eines der drei Basler Kinder. Zum Schneesportlager kam er durch einen Kameraden. Zusammen eine Woche im Schnee sein und das Leben geniessen, so die Idee der beiden. Doch die Auslosung von vergangenem November im Bühler (AR) machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. In der Verlosung wurde nur Tama gezogen. Sein Freund muss diese Woche wohl oder übel nun die Schulbank drücken. Für Tama allerdings keinen Grund zuhause zu bleiben. Er reiste am 1. Januar mit den 599 anderen Kindern an die Lenk im Simmental. Nun war der Zufall auf der anderen Seite. Im Zimmer fand der 13-Jährige schnell neue Freunde:

(Video: Pirmin Balmer)

«Man muss sich anpassen!»

Schnee ist momentan eher Mangelware in den Skigebieten. Auch im Gebiet Adelboden-Lenk ist kaum Schnee vorhanden. Es wird rund im die Uhr mit Schneekanonen beschneit, um einige Pisten offen zu halten. An manchen Stellen habe es zu viel Schnee und an anderen sei es nur eisig, erzählt uns der junge Basler. Skifahren kann man alle mal, es sei halt einfach Vorsicht geboten und etwas Anpassung an die Verhältnisse gefordert:

(Video: Pirmin Balmer)

Highlights im Lager

In einer Woche Schneesport erlebt man viel, vor allem wenn die Veranstalter dies noch unterstützen. So kommt jedes Kind dazu einmal einen halben Tag Snowblades zu fahren und einen halben Tag auf den Langlaufskiern zu stehen. Dieses Jahr muss letzteres allerdings wegen Schneemangel umgeplant werden. Doch nicht nur im Schnee wird für Abwechslung gesorgt. Auch nach dem Skifahren können sich die Kinder noch austoben. Sei es in der Turnhalle beim Sport oder in der Disco. Tama freut sich auf das Fahren mit den kurzen Skiern, den sogenannten Snowblades. Etwas anderes wird ihm aber auch gut in Erinnerung bleiben:

(Video: Pirmin Balmer)

Text: Pirmin Balmer