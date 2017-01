Dirigent Georges Prêtre gestorben

Georges Prêtre beim Neujahrskonzert 2010 in Wien. (Bild: keystone)

Georges Prêtre, einer der Grossen der Dirigentenriege, ist tot. Der französische Maestro verstarb am Mittwochnachmittag, 4. Januar 2017 in seiner Heimat Frankreich im Alter von 92 Jahren.

Geboren am 14. August 1924 im nordfranzösischen Waziers, zählte Georges Prêtre zu den führenden Orchesterleitern der Welt, der mit allen renommierten Klangkörpern zusammenarbeitete und in den Opernhäusern der Welt ein- und ausging.

Nicht zuletzt mit Wien war der Dirigent eng verbunden, fungierte er doch zwischen 1986 und 1991 als ‹Erster Gastdirigent› der Wiener Symphoniker. Die Wiener Philharmoniker liessen dem sympathischen Orchesterleiter gleich zweimal die Ehre zuteilwerden, das Neujahrskonzert zu dirigieren. 2008 und 2010 führte Prêtre im Musikverein durch den Neujahrsvormittag – als bis dato ältester Dirigent des Klassik-Events.

Dabei sah der Berufswunsch des jungen Georges Prêtre einst anders aus, wollte er doch eigentlich Jazzpianist und -trompeter werden. Am Pariser Konservatorium studierte er anfänglich im Fach Trompete, ehe er sich mit Orchesterleitung beschäftigte.

Dann jedoch ging es Schlag auf Schlag. Als 22-Jähriger debütierte er 1946 an der Oper von Marseille und kam über Lille, Casablanca und Toulouse 1956 an die Pariser Opéra Comique.

1960 wurde er als ständiger Dirigent an die Pariser Oper verpflichtet und als Gastdirigent an die grossen Häuser gerufen: 1958 Chicago, 1961 Covent Garden, 1964 an die Metropolitan Opera und 1965 an die Scala. Herbert von Karajan holte ihn 1962 schliesslich an die Wiener Staatsoper, wo er in Summe 36 Mal im Graben stand. Im gleichen Jahr wurde Prêtre auch zum stellvertretenden Leiter des Royal Philharmonic Orchestraernannt.

Die Position als Musikdirektor der Pariser Oper gab er 1971 bereits nach einem Jahr wieder ab. Von 1986 bis 1991 war er Erster Gastdirigent der Wiener Symphoniker, 1995 übernahm er die Leitung des Radio-Symphonieorchesters Stuttgart.

Von Callas und Poulenc bevorzugt

Maria Callas und der Komponist Françis Poulenc, dessen Oper ‹La Voix Humaine› unter seiner Leitung uraufgeführt wurde, betrachteten ihn als ihren bevorzugten Dirigenten, was auch in seiner umfassenden Diskografie Niederschlag gefunden hat. Ab 2002 arbeitete er regelmässig mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden zusammen.

Zugleich kehrte er aber immer wieder zu seinen bevorzugten Klangkörpern zurück, darunter die Academia di Santa Cecilia in Rom, das Orchester des Maggio Musicale Fiorentino, das Orchester der Mailänder Scala oder eben die Wiener Symphoniker und Philharmoniker.

Vor allem die Wiener Symphoniker haben mit ihm eine Reihe erfolgreicher internationaler Gastspielreisen absolviert. Aber auch als Dirigent philharmonischer Abonnementkonzerte setzte der energiegeladene französische Meister Akzente im österreichischen Musikleben – neben Wien auch bei den Festspielen in Bregenz und Salzburg.

Allein im Wiener Musikverein stand Georges Prêtre 177 Mal am Pult und war Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde, weshalb das Haus zu seinen Ehren am Mittwoch schwarz beflaggte.

Georges Prêtre ein hochdekorierter Mann. Seit 2004 trug er den Titel des Kommandeurs der Französischen Ehrenlegion. 1996 wurde er mit dem Grossen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt und trug seit 2004 das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

