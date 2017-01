Die Brandursache steht noch nicht fest. Im Vordergrund steht eine technische Ursache in der Küche. (Bild: Polizei BL)

Baselland Brand in Sissach erfordert Feuerwehreinsatz

Am Kulmackerweg in Sissach kam es am Mittwoch, 4. Januar 2017 zu einem Brandfall. Er ereignete sich kurz nach 07:30 Uhr in einem Einfamilienhaus. Dabei entstand ein grosser Sachschaden. Der Bewohner des Hauses wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht.

In der Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal sei um 07:34 Uhr eine Meldung eingegangen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Als die Polizei und die Feuerwehr beim Haus ankamen, seien schon Flammen und starker Rauch aus dem Haus gedrungen. Der 84-jährige Bewohner des Hauses habe den Brand in seiner Küche am Morgen festgestellt. Er sei ans Fenster gegangen und habe um Hilfe geschrien. Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie des Mannes, brach die Haustür auf und rettete den Mann. Der 84-Jährige wurde von der Sanität mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht. Laut der Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft konnte die Stützpunktfeuerwehr Sissach das Feuer rasch löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung ist aber ein grosser Sachschaden im ganzen Haus entstanden, sodass es momentan nicht bewohnbar ist. Die Brandursache steht noch nicht fest. Im Vordergrund stehe eine technische Ursache in der Küche, wo auch der Brand ausbrach, heisst es weiter. Weitere Abklärungen seien im Gang.

