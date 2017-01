Basler Gewerbeverband kritisiert die Linke

Gewerbedirektor Gabriel Barell kritisierte die politische Linke. (Bild: Telebasel)

Am Neujahrs-Apéro des Basler Gewerbeverbandes hat Gewerbe-Direktor Gabriel Barell die rot-grüne Regierung und insbesondere die SP kritisiert: Die Sozialdemokratische Partei würde gegen ihre eigene Klientel politisiereen, wenn sie Eigentum höher besteuere.

Zum alljährlichen Neujahrs-Apéro des Basler Gewerbeverbandes kamen wieder Hunderte von Gästen. Sie hörten, wie der Gewerbedirektor Gabriel Barell die politische Linke kritisierte. Insbesondere warf Barell SP und rot-grüner Regierung vor, sie würde gegen ihre eigene Klientel politisieren.

(Video: Telebasel)

Gabriel Barells Rede hatte ‹Robin Hood› zum Thema. Die Rede war thematisch als Überleitung gedacht zur Überraschungs-Einlage, die schliesslich selbst für den Gewerbedirektor zur Überraschung wurde. Weil beim Ballett verschiedenste Darsteller krank waren, musste das Programm kurzerhand umgestellt werden und passte überraschenderweise so gar nicht mehr zum Thema der Rede.

(Video: Telebasel)

Der Basler Ballett-Direktor Richard Wherlock erklärt den Gästen auf amüsante Weise, weshalb er das Ballett umstellen musste.

(Video: Telebasel)

Das Basler Ballett zeigte sich in Hochform – sowohl als Ensemble,

(Video: Telebasel)

wie auch im Solo- und Duo-Auftritt. Hier zu Musik von Tom Waits: ‹The Piano has been drinking – not me› (Das Klavier hat getrunken – nicht ich)

(Video: Telebasel)

Der Präsident des Gewerbeverbandes Marcel Schweizer erklärt, weshalb die Neujahr-Apéros nach immer demselben Ritual ablaufen müssen.

(Video: Telebasel)

Der Direktor der Basler Kantonalbank, Guy Lachappelle, zeigt in seiner Rede, wie das Basler Gewerbe auch trotz der Konkurrenz aus dem Ausland bestehen kann.

(Video: Telebasel)

Mehr dazu am 4. Januar 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News.