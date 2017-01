Zwei Polizisten bei Schiesserei in Rehetobel AR verletzt

Rehetobel AR nahe St. Gallen (Bild: Screenshot Google Maps)

Ein Mann hat während einer Hausdurchsuchung in Rehetobel AR auf die Polizei geschossen. Zwei Beamte wurden verletzt. Der mutmassliche Täter befindet sich auf der Flucht und dürfte bewaffnet sein.

Am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr eröffnete ein 33-jähriger Mann anlässlich einer Hausdurchsuchung in Rehetobel das Feuer auf die Polizeibeamten, heisst es in einer Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei. Zwei Polizisten erlitten unbestimmte Verletzungen und mussten mit der Rega und dem Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden.

Der Täter ist zurzeit flüchtig und dürfte bewaffnet sein. «Der Mann ist zu Fuss geflüchtet», sagte Hanspeter Saxer, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Es läuft eine Fahndung nach dem Mann, der als gefährlich einzustufen sei. Dabei werden auch Polizeihunde eingesetzt.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weiter geschossen wird, so Saxer. Über die Hintergründe der Hausdurchsuchung machte er keine Angaben. Im Moment sei eine grossangelegte Polizeiaktion im Gang, in welche auch die Polizeikorps anderer Kantone involviert seien.

…Update folgt

(sda)