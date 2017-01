Zehn schneebedingte Unfälle

Wegen des Schneefalls kam es im ganzen BL zu insgesamt 10 Unfällen (Bild: Polizei Baselland).

Nach dem ersten Schneefall am Montag, 2. Januar 2017, gab es im ganzen Kanton Baselland schneebedeckte Strassen. Diese führten zwischen 18:00 Uhr und 03:00 Uhr zu insgesamt zehn Unfällen.

Verletzte gebe es laut der Polizei Basel-Landschaft keine, wie sie in einer Mitteilung vom Dienstag mitteilen. Meist konnten sich die Verunfallten selbst oder mit der Hilfe von Drittpersonen aus der misslichen Lage befreien. Erheblicher Sachschaden entstand in mehreren Fällen, ebenso musste zur Bergung der Unfallfahrzeuge in mehreren Fällen ein Abschleppdienst aufgeboten werden.

Da auch in den kommenden Tagen mit winterlichen Strassenverhältnissen und mit sehr tiefen Temperaturen zu rechnen ist, empfiehlt die Polizei Basel-Landschaft den Automobilistinnen und Automobilisten in der Mitteilung, die Fahrweise stets den Wetterbedingungen anzupassen oder allenfalls die Öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Und: auch wenn es dafür in der Schweiz keine gesetzliche Vorschrift gibt, empfiehlt die Polizei die Montage von Winterreifen.