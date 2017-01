Randständige übernachten in Hostels

Basler Hostels werden immer wieder von Randständigen aufgesucht. (Telebasel)

Weil Obdachlose, die nicht in Basel angemeldet sind, 40 Franken für eine Übernachtung in der Notschlafstelle bezahlen müssen, weichen sie immer wieder auf die günstigeren Hostels aus. Das ist für diese nicht einfach.

Der erste Schnee ist da, die Kälte auch. Keine einfache Zeit für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Ausserkantonale Randständige, die das Geld für die Notschlafstelle nicht aufbringen können, weichen in der Winterzeit immer wieder auf die günstigeren Hostels aus. Im Basel Backpack teilt man auf Anfrage mit, dass es immer wieder zu Spannungen in den Schlafsälen zwischen Touristen und Randständigen käme. Dabei gehe es um Alkoholmissbrauch oder fehlende Hygiene der speziellen Gäste. Zwei bis drei Randständige muss das Hostel in dieser Zeit pro Monat aus der Unterkunft verweisen. Auch für die Angestellten ist der Umgang mit diesen Menschen nicht einfach.

«Notschlafstelle darf keine Jugi sein»

Ähnlich tönt es auch im YMCA Hostel im Gundeldinger-Quariter. Gerade in den Wintermonaten sei dieses Phänomen schon länger bekannt. Dass die Notschlafstelle für Auswärtige teuer ist als die Basler Hostels sei durchaus berechtigt, sagt Nicole Wagner, Leiterin der Basler Sozialhilfe: «40 Franken ist viel Geld, aber es darf auch nicht sein, dass die Notschlafstelle andere Unterkünfte konkurrenziert. Wir dürfen nicht zu einem Hostel oder einer Jugendherberge werden.» Von Problemen in den Hostels habe sie bis jetzt nichts gehört. Sie wünsche sich aber, dass sich diese melden, sollten sie ein Problem mit der Situation haben.

