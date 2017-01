Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. (Bild: keystone)

International Neuer UNO-Generalsekretär Guterres hat Arbeit aufgenommen

Der Portugiese Antonio Guterres hat seinen ersten Arbeitstag als Generalsekretär der Vereinten Nationen absolviert. Es sei ihm eine Ehre, Kollege der UNO-Mitarbeiter zu sein, sagte Guterres am Dienstag in New York.

Oberstes Ziel seiner zunächst fünfjährigen Amtszeit sei, ein offenes Ohr für Sorgen und Ratschläge der UNO-Mitarbeiter zu haben. Zuvor hatte Guterres im Hauptgebäude der 193 Mitgliedstaaten zählenden Weltorganisation einen Kranz in Gedenken an UNO-Mitarbeiter niedergelegt, die im Dienst ums Leben kamen. Der 67 Jahre alte frühere Ministerpräsident Portugals (1995-2002) und ehemalige UNO-Flüchtlingskommissar (2005-2015) gilt als geschickter Verhandlungsführer. Er spricht vier Sprachen fliessend. Seine grösste Herausforderung ist der Weg zum Frieden im Kriegsland Syrien. (sda dpa)

