Guy Morins letzte Rede

Der Basler Regierungspräsident Guy Morin hielt seine «letzte Rede». Am Neujahrsempfang der Basler Regierung im Volkshaus sprach Morin vor 550 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Verwaltung.

In seiner 17-minütigen Rede kam so einiges zur Sprache: Ob Zitate von Machiavelli, Vergleiche mit Goethe, der US-Wahlkampf oder Norbert Hofer, der Fokus lag jedoch auf dem Verhältnis zwischen den Kantonen Baselland und Basel-Stadt.

Auseinanderleben beider Basel

Morin sprach in seiner Rede über seine Sorgen um das Verhältnis zwischen den beiden Basel. So rief er dazu auf, den Graben, der sich zwischen Basel-Stadt und Baselland auftue, zuzuschütten.

Als Ausgangspunkt für das Verhältnis der beiden Basel nahm er die Ablehnung der Fusionsinitiative 2014. Seither folge die öffentlich geführte Partnerschaftsdiskussion dem «Entzweien» und nicht dem «Vereinen».

In Basel und in Liestal würden verletzende und trennende Aussagen gemacht, so Morin. Dass das Trennende in den Partnerschaftsbemühungen nach rund zehn Jahren wieder an Einfluss gewinne, sei für ihn im Rückblick auf seine Tätigkeit die «schmerzlichste Erfahrung». Positiver sieht Morin die Entwicklung der trinationalen Kooperation. In den letzten Jahren sei einiges erreicht worden, sagte er.

12 Jahre in der Exekutive

2004 wurde Morin als erstes Mitglied der Grünen Partei Basel-Stadt in den Regierungsrat gewählt. 2005 bis 2009 war er Vorsteher des Basler Justizdepartementes. 2008 wurde Guy Morin in zum ersten Regierungspräsidenten Basels für vier Jahre gewählt. Er stellte sich für eine weitere Legislatur als Regierungspräsident zur Wahl und wurde 2012 wiedergewählt.

Per Ende Januar scheidet der Grüne nach insgesamt zwölf Jahren aus der Exekutive aus. Neue Regierungspräsidentin wird Morins Parteikollegin Elisabeth Ackermann.

