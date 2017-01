Carlo Janka verzichtet auf Start in Adelboden

Erholung und Training geht vor: Carlo Janka nimmt eine kurze Rennpause (Bild: sda).

Carlo Janka verzichtet auf den Start am Weltcup-Riesenslalom in Adelboden am kommenden Samstag. Der 30-jährige Bündner will die nächsten Tage für ein gezieltes Aufbautraining und eine Ruhephase vor seinem dichten Rennprogramm im Januar und der Heim-WM im Februar nutzen.

«Es fällt mir natürlich schwer, dass diese Phase genau auf das Rennen in Adelboden fällt, das mir sehr am Herzen liegt. Ich muss jedoch meinem Körper auch Ruhe geben, und deshalb erachte ich es als sinnvoll, diese Aufbauphase vor den nächsten Rennen und vor allem vor der WM einzulegen», so Janka.

Aus sportlicher Sicht dürfte Janka den Verzicht verschmerzen. Klammert man den 2. Platz im Parallel-Riesenslalom von Alta Badia aus, ist sein bestes Saison-Ergebnis in dieser Disziplin der 13. Platz beim Auftakt in Sölden. In zwei der vier bisherigen Riesenslaloms schied Janka aus.

Der «Riesen» von Adelboden steht am kommenden Samstag auf dem Programm. Tags darauf bestreiten die Techniker am Chuenisbergli einen Slalom. Mitte Januar folgen die Klassiker in Wengen (10. bis 15. Januar) und Kitzbühel (17. bis 22. Januar). Vor der WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar) sind zudem in Garmisch-Partenkirchen eine Abfahrt und ein Riesenslalom geplant.

(sda)