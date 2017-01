Die Basler wollen glücklich sein: Im Bider & Tanner sind Ratgeber für einen glücklichen Alltag am meisten gefragt. (Symbolbild: Keystone)

Stoizismus - das soll gerade die Trend-Philosophie in Hollywood sein, so schreibt die NZZ am Sonntag. Ist dieses «negative thinking», wie die NZZ es nennt, auch bei uns angekommen? Kaufen sich die Basler auch stoische Ratgeber? Gerade anfangs Jahr, mit den frisch genommenen Vorsätzen im Hinterkopf, sind Ratgeber ja beliebt. Telebasel hat bei Bider & Tanner nachgefragt, welche Ratgebertitel die Basler lesen.

Stoizismus – jedes Übel gelassen akzeptieren und ertragen, auf die Zähne beissen, rational denken, sich immer das Schlimmstmögliche vorstellen, um nicht enttäuscht zu werden. Mit dem Verstand gegen das eigene Leiden vorgehen. Das ist die Philosophie, die gerade so gut läuft. Laut der NZZ stürzen sich die Menschen in Hollywood auf das Buch von Ryan Holiday ‹The Obstacle Is the Way›, die auf der Philosophie des Stoizismus basiert. Was in Hollywood und im Sillicon Valley aber gerade der Renner sein soll, sieht in Basel ganz anders aus – zumindest unter der Kundschaft des Bider & Tanners. Laut Gina Stevic von der Bider & Tanner AG hat der stoische Roman von Ryan Holiday kaum Anklang gefunden. Auch seien «stoische Ratgeber» nicht wirklich gefragt. Allgemein gebe es bei den philosophischen Ratgebern neben den Büchern von David Richard Precht «keine nennenswerten Bestseller», so Stevic.

Aufräumen und Lebensgefühl

Laut Gina Stevic sind die meist verkauften Ratgeber im Bider & Tanner noch immer die Titel, die das Leben und den Alltag besser und glücklicher gestalten. So zum Beispiel ‹Hygge – ein Lebensgefühl das einfach glücklich macht› vom dänischen Glücksforscher Meik Wiking oder Aufräumratgeber wie ‹Magic Cleaning› von Marie Kondo. Also ist unter den Baslern gerade das positive Denken gefragt, nicht das negative.

Auch Ernährungsratgeber sind laut Bider & Tanner gefragt. Aber nicht die klassischen Diät-Bücher, so Gina Stevic, sondern Ratgeber für gesunde Ernährung seien im Trend – ob ‹Clean Eating›, ‹Superfood› oder vegane Ernährung.

Ratgeber oder Online-Hilfe?

Heutzutage kann man sich auf diversen Plattformen oder Lifestyle-Blogs Hilfe holen. Kaufen die Leute da überhaupt noch Ratgeber im Buchladen? Laut Stevic ist es «eine Kombination aus beidem, Buch und Internet». Denn gerade die Menschen aus der Bloggerszene veröffentlichen immer öfter auch zusätzlich zu ihrem Blog Bücher.