Die Unfallsituation am frühen Morgen auf der Autobahn (Bild: Polizei BS).

Basel Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall auf A2 in Basel

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Dienstag, 3. Januar 2017, auf der A2 in Basel die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Der 41-Jährige prallte zunächst gegen eine Brüstungsmauer und krachte danach in einen korrekt fahrenden Personenwagen.

Dessen Lenker und der Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, wie die Basler Polizei mitteilte. Zugetragen hat sich der Unfall gegen zwei Uhr früh in Fahrtrichtung Deutschland kurz vor dem Prattlertunnel. Beim Unfallversucher ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,71 mg/l (ca. 1,4 Promille). (sda)

Auch interessant