«Pfyfferli» trotzt Terror und Trump

60 Jahre Theater Fauteuil: 1957 wurde das Kleintheater gegründet. Seit den neunziger Jahren leitet die Schauspielerin Caroline Rasser mit ihrem Bruder Claude die Kleinbühne am Spalenberg.

Am nächsten Freitag startet das Theater Fauteuil mit seinem Vorfasnachtsabend «Pfyfferli» - und es will den dunklen Themen wie «Krieg, Terror, Trump und Konsorten» Lebensfreude entgegensetzen. Das Programm unter dem Titel «Jetzt erscht rächt» wird mit einer hochkarätigen Besetzung in Szene gesetzt. Im Talk Caroline Rasser, ab 18.40 Uhr.

Zum Inhalt schreiben die «Pfyfferli»-Macher: «Nach dem letztjährigen Pfyfferli mit leiseren und nachdenklicheren Tönen zur Weltlage, gilt im 2017 das Motto „Jetzt erscht rächt“! Krieg, Terror, Trump und Konsorten verunsichern zwar keine Spur weniger. Dennoch und gerade zum Trotz zelebrieren wir das Leben. Und die Fasnacht. Natürlich nicht ohne kritisches Hinterfragen und einem Schuss Ironie. Im Pfyfferli 2017 wir gesungen, getanzt, gebellt, gejodelt, gekocht, therapiert, seziert und vieles mehr. Vor allem aber wird gefeiert. Ein grosses Fest als Rahmenhandlung zeigt eine Haltung, die gegen Verdruss und Mutlosigkeit steht. Keine Augenwischerei. Keine heile Welt. Und schon gar keine Fasnachtsromantik. Dafür eine umso fasnächtlichere Haltung, die zeigt, dass man sich mit Lebensfreude dem Verdruss und der Mutlosigkeit auch widersetzen kann.» Mehr dazu gibt es im Talk mit Caroline Rasser, ab 18.40 Uhr.

