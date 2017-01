Barack Obama übergibt das Amt des US-Präsidenten am 20. Januar an Donald Trump. (Bild: keystone)

International Obama kündigt Abschiedsrede an Nation am 10. Januar in Chicago an

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hält seine Abschiedsrede an die Nation nach eigenen Angaben am 10. Januar in Chicago - dort wo er im November 2008 vor jubelnden Menschen seinen Einzug ins Weisse Haus feierte.

In einem am Montag, 2. Januar 2017 veröffentlichten kurzen Text wies Obama darauf hin, dass die Tradition der Abschiedsrede auf George Washington zurückgeht, den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Er werde in seiner Ansprache einen Rückblick auf die vergangenen acht Jahre geben, sich aber auch mit der Zukunft befassen, fügte Obama hinzu. Der 55-jährige Obama ist Mitglied der Demokratischen Partei und 44. Präsident der USA. Er gibt sein Amt am 20. Januar an seinen Nachfolger Donald Trump ab. Der 70-jährige Immobilienmilliardär war für die Republikaner angetreten. «New Sheriff in Town» Trumps Kommunikationsdirektor Sean Spicer teilte am Sonntag im Fernsehsender ABC mit, sein Chef habe nach seiner Vereidigung «viele grosse Dinge» vor. Auf die Frage, ob Trump weiterhin wichtige politische Stellungnahmen über den Kurzbotschaftendienst Twitter verbreiten werde, antwortete Spicer: «Sicher, warum nicht?» Die Mainstream-Medien mache es verrückt, dass mehr als 45 Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken Trump folgten und er eine «direkte Konversation» haben könne. Das übliche Geschäft sei vorbei. Es gebe einen «neuen Sheriff in der Stadt», fügte Spicer hinzu. Seinen Angaben zufolge wird Trump zudem einige Entscheidungen der jetzigen Regierung rückgängig machen. Dabei gehe es unter anderem um diejenigen, die Wachstum und neue Arbeitsplätze verhinderten. (sda afp)

