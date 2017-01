In die Notschlafstelle kommen in diesen Tagen viele Osteuropäer. Das sorgt für Konflikte. (Bild: Telebasel)

Basel Konflikte in der Notschlafstelle

Die Notschlafstelle in Basel war in den letzten Wochen immer wieder fast voll belegt. Die hohe Belegung ist aber nur eine Sorge bei der zuständigen Sozialhilfe. Zurzeit kommen viele Osteuropäer in die Unterkunft. Das sorgt für Konflikte.

Nicole Wagner, Leiterin der Sozialhilfe Basel-Stadt macht sich Sorgen. Grund dafür ist die grosse Menge an Osteuropäern, die in diesen Tagen nach Basel kommt und in der Notschlafstelle nächtigt. «Wir haben Rückmeldungen bekommen von Gruppen, die Angst haben oder gar gesagt haben, dass sie nicht mehr in die Notschlafstelle kommen können. Sie stellen fest, dass Gruppen aus Rumänien und der Slowakei, ausschliesslich junge Männer, kommen. Das löst Spannungen aus, da man sich mit diesen auch nicht verständigen kann.» Dass vermehrt Leute aus Osteuropa kommen, spürt auch das Haus Wohnen für Männer der Heilsarmee. «Man merkt, dass vermehrt Menschen aus Bulgarien oder Rumänien kommen, die hier Arbeit suchen», sagt Thomas Baumgartner, Leiter des Wohnen für Männer. Das Haus hat vier Plätze für Obdachlose, diese vergebe man nicht uneingeschränkt an Osteuropäer. Zweite Notschlafstelle? Für die Sozialhilfe ist demnach klar: Bleibt die Situation, wie sie ist, muss gehandelt werden. Zum Beispiel mit einer zweiten Notschlafstelle. «Das ginge allenfalls wenn man eine andere Liegenschaft mit mehr Platz finden würde. Oder, wenn wir einzelne Gruppierungen, wie zum Beispiel Rumänen und Slowaken, in einer anderen Unterkunft unterbringen könnten», so Wagner. Gespräche diesbezüglich würden laufen, es sei aber noch zu früh, hier etwas zu sagen. So eine Unterkunft würde man auch bei der Heilsarmee begrüssen. «Bei uns ist es nicht so, dass wir überlaufen werden von Menschen, aber natürlich würden wir solch ein Angebot der Notschlafstelle begrüssen», sagt Baumgartner. Projekt für alle Obdachlosen Im Fokus stehe im Moment aber eine zentrale Anlaufstation für alle Obdachlosen, um die ganzen Schlafplätze besser zu koordinieren. Erste Ideen zu so einem Projekt haben die Sozialhilfe und die Heilsarmee heute ausgetauscht. Mehr dazu am 2. Januar 2017 ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News.

