Keine Gäste: Hotel geschlossen

Das Hotel Merian bleibt noch bis und mit 8. Januar 2017 geschlossen. (Bild: Telebasel)

Weil über die Feiertage zu wenig Gäste nach Basel kommen, ist das traditionsreiche Hotel Merian zurzeit geschlossen.

Schon seit dem 17. Dezember und noch bis zum 8. Januar bleibt das Hotel Merian geschlossen. Laut Hoteldirektorin Elisabeth Füeg werde das schon seit ein paar Jahren so gehandhabt. Der Grund für die Schliessung sei, dass während den Feiertagen nur sehr wenige Gäste im Hotel übernachten wollten. Die Stammkunden des Hotels seien Geschäftsreisende, und die bleiben in diesen Tagen wegen Ferien und fehlenden Messen aus.

Basel Tourismus Vizedirektor Christoph Bosshardt hat für die temporäre Schliessung Verständnis. Tatsächlich würden die Touristenströme über Weihnachten einbrechen. Wer in dieser Zeit trotzdem nach Basel reisen wolle, finde noch genügend andere Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Lichtblick sei allerdings die Silvesternacht. Seit einigen Jahren werde eine steigende Nachfrage nach Hotelbetten in dieser Nacht registriert.

Elisabeth Füeg will das Hotel trotzdem nicht früher öffnen. In den Tagen vor und nach Silvester sei die Nachfrage noch viel zu tief. Der Aufwand würde sich nicht lohnen. Aber schon bald ist es mit der Ruhe vorbei. Bereits am 3. Januar wird das ‹Café Spitz› wieder geöffnet. Und auch das Hotel Merian bietet ab dem 9. Januar wieder Zimmer an. Gerade rechtzeitig zum Vogel Gryff.

