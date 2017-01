Nach der Verletzungspause kehrt die Tennis-Legende auf den Court zurück. (Keystone)

178 Tage nach seinem bislang letzten Auftritt kehrte Roger Federer am Hopman Cup in Perth auf die Tennis-Bühne zurück. Beim 6:3, 6:4 gegen den Briten Dan Evans gelang dem 35-jährigen Baselbieter ein vielversprechendes Comeback.

Der Fokus der Tennis-Welt war am Berchtoldstag auf die australische Westküste gerichtet. 13’600 Zuschauer sorgten in der ausverkauften Perth Arena für einen würdigen Rahmen und bereiteten dem erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte einen begeisterten Empfang. «Es war emotional», gab Federer später zu. Als er seine Füsse tapen liess und die Schuhe anzog, habe er ein Kribbeln verspürt. «Und die Standing Ovation beim Einlaufen war sehr, sehr schön.»

Federer, der sich in Down Under enormer Beliebtheit erfreut, enttäuschte seine Fans bei seiner Rückkehr nicht – im Gegenteil. Er sprühte im Duell gegen Daniel Evans, die Nummer 66 der Welt, vor der ihm eigenen Spielfreude und trat auf, als wäre er nie weg gewesen. Mit einem Ass eröffnete er die Partie, den zweiten Punkt schloss er am Netz ab, und auch danach packte die langjährige Nummer 1 des Rankings sein ganzes Schlagrepertoire aus.

«Das Resultat war zweitrangig», sagte Federer, für den nach 61 Minuten Spielzeit 24 Winner zu Buche standen. «Wichtig war, dass ich zurückgekehrt bin und dass ich wieder weiss, wie es sich in einem Match anfühlt.» Dennoch: Die Vorhand funktionierte bereits wieder ausgezeichnet und auch am Netz vermochte Federer mit 14 (von 16) erfolgreichen Netzangriffen zu überzeugen. «Das Debüt ist geglückt, ich bin sehr zufrieden.»

Comeback nach 177 Tagen Verletzungspause

Seine zuvor letzte Partie hatte Federer am 8. Juli 2016 im verlorenen Wimbledon-Halbfinal gegen den Kanadier Milos Raonic bestritten, ehe er wegen Problemen mit seinem im Februar 2016 operierten Knie die Saison abbrach. Als Folge der langen Pause fiel Federer im Ranking auf Position 16 zurück, womit er erstmals seit 2002 eine Saison nicht in den Top Ten in Angriff nahm.

Dennoch sei er froh, dass er eine Pause gemacht habe, sagte Federer nach der Partie. Er bereue den Entscheid nicht. Das verletzungsbedingte Timeout nutzte er neben der Regeneration um Zeit mit seiner Familie, Freunden und seinen Eltern zu verbringen. Und in den letzten Wochen, als er das Tennis langsam aber sicher wieder zu vermissen begann, bereitete er sich minutiös auf die neue Saison vor. «Ich hatte so viel Zeit zum trainieren wie noch nie in meinem Leben.»

Auch Bencic glückte der Neustart

Im Schatten von Federers Comeback stand der erste Auftritt von Belinda Bencic in dieser Saison. Wie Federer hatte auch sie 2016 mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. Nach dem Aufstieg in die Top Ten zu Beginn des Jahres folgte der Absturz im Ranking. Zudem schlug sich die 19-Jährige immer wieder mit kleineren Blessuren herum.

Wie Federer gestaltete auch Bencic den Start ins neue Jahr erfolgreich, beim 7:5, 3:6, 6:2 gegen Heather Watson hatte sie allerdings wesentlich härter zu kämpfen als ihr Partner, der die Partie auf der Tribüne verfolgte. «Ich wurde etwas nervös, als ich ihn in der Box sah und hoffte, dass ich keine Fehler machen würde», so Bencic.

Der Auftritt in Perth ist auch für Bencic, die ohne ihren Vater und Coach Ivan nach Australien gereist ist, ein Neubeginn. Dass sie sich an der Seite Federers nicht nur neben sondern auch auf dem Platz sichtlich wohl fühlt, war spätestens im Mixed ersichtlich. Bencic spielte beim 4:0, 4:1 in weniger als einer halben Stunde gross auf und hatte wie auch später im Platzinterview grossen Spass.

Am Mittwoch geht es für die beiden gegen das deutsche Duo Alexander Zverev und Andrea Petkovic weiter. Am Freitag spielt Federer gegen Richard Gasquet, während Bencic auf ihre gute Freundin Kristina Mladenovic trifft. Den Sieg am Teamwettbewerb haben sich die beiden nicht zum Ziel gesetzt. Nach einer solch langen Verletzungspause könne man dies nicht erwarten, sagte Federer, der 2001 an der Seite von Martina Hingis den Hopman Cup gewann. «Letztlich ist es eine Exhibition. Es geht in erster Linie darum, dass man unverletzt bleibt und im Hinblick auf das Australian Open einige Partien bestreiten kann.»

(sda)