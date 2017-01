Bachneunauge ist Fisch des Jahres

Das Bachneunauge, steckt voller Geheimnisse. (Bild: SFV)

Der kleine, unscheinbare Fisch mit dem Namen Bachneunauge wurde zum Fisch des Jahres 2017 gewählt, wie der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) mitteilt. Der kleine Fisch, der wie ein Wurm oder kleiner Aal aussieht, ist nicht der Schönste - aber er steckt voller Überraschungen.

Schon der Name überrascht: Denn neun Augen findet man bei dem Bachneunauge nicht. Denn vor Jahrhunderten wurden die sieben runden Kiemenöffnungen und das zentral liegende Nasenloch des Bachneunauges mit Augen verwechselt, wie der SFV weiter schreibt. Aber auch der Körperbau ist einzigartig: Das Bachneunauge besitzt primitive Wirbelsäule aus Bindegewebe, aber keine Knochen und keine Kiefer. Die Neunaugen gehören laut dem SFV zu den letzten Überlebenden der urtümlichsten Wirbeltiergruppe.

Hochzeitstanz wird Todestanz

In freier Natur sieht man die geheimnisvolle Fischart selten. Denn das Bachneunauge zeigt sich nur einmal im Leben ausserhalb des Gewässergrundes. Die Larven des Bachneunauges leben laut der Mitteilung des SFV bis zur Geschlechtsreife im Boden kleiner Fliessgewässer.

Die Geschlechtsentwicklung und Paarung des Bachneunauges ist besonders: Wenn die Umwandlung zur Geschlechtsreife beginnt, entwickelt sich der Mund des Fisches zu einer Saugscheibe. Es entwickeln sich Augen und die Eier oder Spermien reifen heran. Gleichzeitig bildet sich aber der Verdauungstrakt zurück – die Bachneunaugen fressen nicht mehr. Sie machen sich bereit für den Laichakt: Dabei saugt sich das Weibchen an einem Stein fest und wird vom Männchen umschlungen. Kurz nach dieser «Hochzeit» sterben sie.

Bachneunauge vom Aussterben bedroht

Die Laichplätze des Bauchneunauges sind bedroht, wie der SFV festhält: «Die sehr vielen künstlichen Wanderhindernisse in verbauten Gewässerräumen sind lebensbedrohlich.» Zu einem intakten Gewässersystem gehören nicht nur Flüsse und Seen, sondern auch zehntausende Kilometer Kleingewässer, welche für das Überleben vieler Arten wie das Bachneunauge sehr wichtig sind.

Bachneunauge gar kein Fisch?

Das Bachneunauge gehört genau betrachtet gar nicht zu den Fischen, sondern zu den Rundmäulern. Diese zählen laut dem SFV zur ältesten noch lebenden Wirbeltierklasse der Erdgeschichte. In der Schweiz befindet sie sich auf der Liste der stark gefährdeten Arten. Die nahe verwandten Fluss- und Meerneunaugen sind in der Schweiz seit dem Bau der grossen Wasserkraftwerke schon ausgestorben, so der SFV.