Auto landet nach Rutschpartie in Bachbett

Bei glatter Fahrbahn hatte der Lenker keine Chance mehr die Kontrolle über das Auto zu behalten. (Polizei BL)

Das Fahrzeug soll laut Informationen der Kantonspolizei Baselland aufgrund überfrierender Nässe von der Hauptstrasse abgekommen sein. Das Auto kam erst im Bachbett zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Das Fahrzeug war am 1. Januar um etwa 16.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Langenbruck in Richtung Waldenburg unterwegs, als der Lenker des Fahrzeugs in einer Kurve plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug rutschte über die Gegenfahrbahn und das anschliessende Strassenbord und kam schlussendlich im im Bachbett zum Stehen.

Der Grund für die Schleuderpartie soll laut Kantonspolizei Basel-Landschaft die überfrierende Nässe auf der Fahrbahn gewesen sein. Der Lenker wurde beim Selbstunfall nicht verletzt. Das massiv beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Bach geborgen werden. In Folge kam es leichten Verkehrsbehinderungen.