Dario Cologna knapp neben dem Podest

Ein bisschen kehrte der Husten zurück. Zeichen eines engagierten Rennens von Dario Cologna, in dem er konstant in den vordersten Rängen lief. «Es war schon schlimmer», versicherte der dreifache Toursieger zurecht.

Das gilt auf jeden Fall auch für seine Leistung. Im letzten Aufstieg verpasste er es wegen eines kleinen Rutschers, ganz an der Spitze in die Zielkurve einzubiegen. Im Spurt war dann gegen den bärenstarken Ustjugow und die drei Norweger Sundby, Didrik Tönseth und Sjur Röthe nichts mehr auszurichten.

«Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, auch wenn ich gerne noch aufs Podest gelaufen wäre», bilanzierte Cologna. Nach dem Sprint an Silvester und dem Klassisch-Rennen am Sonntag, seinen zwei wohl schwächsten Disziplinen, belegt der 30-jährige Bündner den 6. Platz, bevor der Tross am Ruhetag weiter nach Oberstdorf zieht. «Ich habe zeigen können, dass die Form passt. Es ist auch schön, dass mir ein gutes Klassisch-Rennen gelungen ist.»

Der Münstertaler entschied sich für die Klassik-Ski und verzichtete darauf, die vier 2,5-km-Runden mit Doppelstockstössen zu absolvieren. «Ich habe am Start auch geschaut, was die anderen machen», gab Dario Cologna zu. Von den Favoriten ging angesichts von zwei nahrhaften Aufstiegen niemand das Risiko ein.

Trotz der knappen Abstände nahm das Tour-Klassement bereits klare Konturen an. Dank seiner zwei Siege und diversen Bonussekunden führt nun der Russe Ustjugow bereits mit 19 Sekunden vor dem Norweger Sundby. Der Drittklassierte liegt bereits eine Minute zurück. Cologna arbeitete sich auf den 6. Gesamtrang mit 1:10 Minuten Rückstand vor. Das Tour-Podest liegt also in Griffweite.

Ustjugow ist nun zum Top-Favorit der Tour aufgestiegen. Die Bewährungsprobe folgt am Dienstag beim Skiathlon in Oberstdorf. Der Russe muss zeigen, dass er auch auf den langen Distanzen bestehen kann.

Befreiungsschlag von Jonas Baumann

Ein Erfolgserlebnis verschaffte sich auch Jonas Baumann. Der Bündner holte als 23. erstmals in dieser Saison Weltcuppunkte. «Das ist ein Befreiungsschlag, auf den ich lange gewartet habe», zeigte sich der 26-Jährige, der zuletzt krank war, zufrieden. «Das ist eine riesige Erleichterung.»

Toni Livers, der dritte Schweizer, der eine gute Gesamtklassierung anstrebt, kam in der ungeliebten klassischen Technik auf den 35. Platz. Im Gegensatz zu Cologna und den meisten anderen Läufern hatte er sich für das ‹Durchstossen› auf den Skating-Ski entschieden und bereute es nicht. «Ich wäre auf den Klassik-Ski mit Sicherheit nicht schneller gewesen», stellte er fest.

Im Gesamtklassement liegt der Bündner Oberländer als 45. mit 2:42 Minuten Rückstand schon weit zurück. Er will sich nun eher auf gute Etappenresultate konzentrieren.

Curdin Perl fühlte sich nicht fit und trat nicht zur 2. Etappe an.

(sda)