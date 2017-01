(Bild: zVg/Vice Club)

Basel Basler Club am Neujahrsmorgen evakuiert

Am 1. Januar 2017, kurz nach 05:00 Uhr, musste der Vice Club an der Steinentorstrasse evakuiert werden. Eine junge Frau wurde leicht verletzt, wie die Basler Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt.

Eine Polizeipatrouille stellte fest, dass viele Personen fluchtartig das Lokal an der Heuwaage

verliessen. Daraufhin wurden weitere Patrouillen beigezogen. Dank der sofortigen Intervention der Polizei und der Unterstützung der Security konnte des Vice Clubs, in dem sich rund 500 Gäste aufhielten, evakuiert werden, ohne dass eine Massenpanik ausbrach. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass es zuvor im zweiten Untergeschoss des Clubs einen Knall gab. Eine unbekannte Täterschaft setzte auf noch nicht geklärte Weise eine tränengasartige Substanz frei. Mehrere Personen mussten in der Folge durch die Sanität vor Ort ambulant behandelt werden, weil sie unter Atemnot, Reizungen der Atemwege und Augen litten sowie sich erbrechen mussten. Decken und Fahrzeuge zur Verfügung gestellt Die Polizei betreute die Personen und stellte aufgrund der herrschenden Kälte Decken und drei Fahrzeuge zur Verfügung, wo sich die Leute aufwärmen konnten. Eine junge Frau musste zur Kontrolle durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden. Der genaue Hergang und Grund der Tat sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Sanität der Rettung Basel-Stadt, der Messtrupp der Industriefeuerwehr Regio Basel sowie die Kriminalpolizei. Zeugen gesucht

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten

Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Auch interessant