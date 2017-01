Basler Blaulichtorganisationen hatten viel zu tun an Silvester

Die Kantonspolizei Basel-Stadt, sowie auch die weiteren Blaulichtorganisationen hatten während der Silvesternacht viel zu tun (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas).

Kantonspolizei, Sanität und die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt sind mit einer Vielzahl von Einsätzen ins neue Jahr gestartet. 130 Notrufe sind während der Silvesternacht eingegangen, teilt die Polizei in einer Mitteilung am Sonntag, 1. Januar 2017, mit.

Während sich mehrere zehntausende Personen die schönen Bilder des Feuerwerks am Rhein ansahen, hatten die Blaulichtorganisationen mit weniger schönen Bildern zu tun. Betrunkene, Lärm, Streitereien und Schlägereien. Auf den Basler Strassen waren die diversen Polizei-Patrouillen zu Fuss und im Auto pausenlos im Einsatz, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Im Nachgang zu den Ereignissen bei Grossveranstaltungen im nahen Ausland, hatte die Kantonspolizei Basel-Stadt ihr Dispositiv bereits zuvor den aktuellen Anforderungen angepasst. So wurden auch in der Silvesternacht zum Beispiel Zufahrten in die Innenstadt erschwert und die Patrouillentätigkeit erhöht.

Als Beispiel wird in der Mitteilung eine unbewilligte Demonstration bei der Kaserne erwähnt. Rund 50 Personen seien kurz nach 22 Uhr über den Claraplatz zum Restaurant Hirscheneck gezogen und hätten während des Marsches Knallpetarden gezündet, den öffentlichen Verkehr behindert und diverse Sprayereien angebracht.

Die Sanitäter hatten währenddessen mit Personen zu tun, welche ihre Trinkfestigkeit arg überschätzt hatten oder in Schlägereien involviert waren. In den meisten Fällen musste die Sanität Betrunkene ins Spital bringen. Bei den übrigen Einsätzen habe es sich um medizinische und chirurgische Notfälle gehandelt.

Drohung mit Waffen

Gemäss weiteren Mitteilungen wurde auch ein 20-jähriger Mann, am Silvesterabend um ca. 19:45 Uhr von zwei Personen bedroht und leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich bei der Tramhaltestelle am Kohlenberg, wo der junge Mann zuvor einen Gastrobetrieb besucht hatte. Nachdem der junge Mann angerempelt worden sei, ergab sich eine Auseinandersetzung, bei der die Angreifer eine Schuss- und eine Stichwaffe zückten, als sich der junge Mann zu wehren versuchte.

Durch das Eingreifen von Passanten konnte der 20-Jährige vor den Angreifern flüchten, die beiden Täter seien in Richtung Steinenberg davongerannt, heisst es in der Mitteilung.

Festnahmen nach schwerer Körperverletzung

Am Neujahrsmorgen hatte die Polizei einen weiteren Einsatz. Um 05:30 Uhr wurde gemäss einer Mitteilung ein 50-jähriger Mann in der Webergasse schwer verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten ergeben, dass eine Patrouille in der Webergasse von mehreren Frauen aufgrund einer Auseinandersetzung in einem Etablissement angehalten wurde.

Vor Ort musste die Polizei feststellen, dass ein Unbekannter in Begleitung eines weiteren Mannes wiederholt auf einen am Boden liegenden Mann eintrat. Das Opfer soll dabei schwere Kopfverletzungen erlitten haben und durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt und den Notarzt in die Notfallstation eingewiesen worden sein, heisst es in der Mitteilung.

Beim Täter handelt es sich um einen 25-jährigen Türken. Weil er sich gegen die Festnahme wehrte, musste er durch die Polizei überwältigt werden. Beim zweiten Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen Syrer.

