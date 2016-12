Sportliche Feiertage: Fitnessboxen

Telebasel Sport vom 31. Dezember 2016.

Während Fussballer, Volleyballerinnen und Basketballer über die Feiertage ruhen, zeigt Telebasel Sport, welch tolle Randsportarten es auch noch gibt. Heute zeigt die Sportredaktion Fitnessboxen mit dem Profiboxer Arnold ‹The Cobra› Gjergjaj.

Fitnessboxen vereint, wie der Name schon sagt, die Kampfsportart Boxen mit Fitness. Fitnessboxen konzentriert sich auf körperliche Ausdauer und Fitness, ohne, dass man dabei mit anderen kämpft. Deshalb ist Fitnessboxen keine Kampfsportart.

Die Kombi, die ins Schwitzen bringt

Beim Fitnessboxen geht es nicht darum, den anderen mit gezielten Schlägen zu treffen und gegen ihn zu gewinnen, so wie es im Boxen üblich ist, sondern es geht darum, Elemente des Boxens mit gymnastischen Übungen zu verbinden. Mit zusätzlichen Kräftigungs- und Dehnungseinheiten sorgt Fitnessboxen für körperlichen und emotionalen Ausgleich.

Nicht nur das Boxfit in Pratteln von Arnold Gjergjaj bietet diese neue Trendsportart an, sondern auch viele Fitness Zentren in und um Basel. Der Sport kann auch von Kindern ab ca. 10 Jahren ausgeführt werden, empfohlen wird er jedoch vor allem für Jugendliche und Erwachsene ab 13 Jahren.