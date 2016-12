Neues Jahr – Neue Gesetze

(Video: Telebasel)

Mit dem neuen Jahr werden in beiden Basel neue Gesetze und Verordnungen eingeführt. Telebasel hat die wichtigsten Änderungen zusammengestellt.

Basel-Stadt

Gratis Einbürgerungen, Sparmassnahmen und neuer Finanzausgleich

Ausländerinnen und Ausländer welche in der Schweiz geboren wurden, und noch keine 19 Jahre alt sind, können sich in Basel-Stadt ab dem neuen Jahr gratis einbürgern lassen. Dieses Angebot gilt auch für junge Schweizerinnen und Schweizer, welche sich in der Stadt niedergelassen haben, und das Basler Bürgerrecht erhalten möchten.

In Folge der Sparmassnahmen kommt es zu einigen personalrechtlichen Änderungen. So steht dem Kanton künftig ein kleinerer Beitrag für Anerkennungsprämien für besondere Leistungen seiner Angestellten zur Verfügung. Statt einem Betrag in der Höhe von 1.2 Promille der Lohnsumme inkl. der Arbeitgeber- Sozialbeiträge steht in Zukunft nur noch 1 Promille zur Verfügung. Die Staatsangestellten müssen sich zudem stärker an den Prämien für die obligatorische Nichtberufsunfallversicherung beteiligen. Bisher zahlten sie einen Drittel der Prämien, nun müssen Sie zwei Drittel davon bezahlen. Auch bei den Dienstaltersgeschenken erhalten die Angestellten künftig weniger Ferientage geschenkt.

Der Stadtkanton hat auch seinen innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleich überarbeitet. Die beiden Landgemeinden Riehen und Bettingen erhalten künftig einen grösseren finanziellen Spielraum. Statt wie bisher 45% erhalten die Gemeinden ab dem neuen Jahr 50% der Einkommens- und Vermögenssteuererlöse welche durch ihre Einwohner generiert werden. Der Kanton verzichtet auf 5% seines Anteils. Im Gegenzug müssen sich die Gemeinden stärker an den Zentrumsleistungen der Stadt beteiligen. Konkret müssen Riehen und Bettingen nun eine pauschale lineare Abgeltung in der Höhe von 3% des kantonalen und kommunalen Einkommenssteuerpotenzials an die Einwohnergemeinde Basel entrichten. Bisher lag dieser Wert bei 2.5%.

Basel-Landschaft

Beschränkung der Pendlerabzüge, neues Energiegesetz

In ihrer Steuererklärung können die Baselbieter Pendler künftig nicht mehr beliebig viele Fahrtkosten vom steuerbaren Einkommen abziehen. Die Kosten für den täglichen Weg zwischen Wohn- und Arbeitsort dürfen nur noch bis zu einem Maximalbetrag von 6‘000 Franken abgezogen werden.

Daneben tritt im Landkanton ein neues Energiegesetz in Kraft, welches den Fokus auf einen möglichst umweltfreundlichen Umgang mit Energie legt. So dürfen bei Neubauten künftig keine Elektroheizungen mehr eingebaut werden. Bereits installierte Elektroheizungen dürfen nur noch unter bestimmten Bedingungen ersetzt werden. Das Gesetzt regelt auch die Nutzung von Energieträgern im Untergrund. So ist die Gewinnung von Erdöl oder Erdgas durch die umstrittene Fracking- Methode im Baselbiet künftig verboten.