Baselland Lichterkette setzt Mehrfamilienhaus in Brand

In einem Mehrfamilienhaus in Ramlinsburg brach am Silvestermorgen im ersten Stock der Liegenschaft ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Als Ursache wird ein Defekt an einer Lichterkette vermutet.

Silvester haben sich die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Strasse Unterer Brunnacher sicherlich anders vorgestellt. Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung befanden sich insgesamt vier Personen in der Liegenschaft, welche sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang bereits starker Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte anschliessend rasch löschen. Im Wohnzimmer der betreffenden Wohnung im ersten Stock entstand aufgrund starker Rauchentwicklung erheblicher Sachschaden. Die Ursache für den Brand steht nicht abschliessend fest. Vermutet wird ein technischer Defekt einer elektrischen Winterkette. Weitere Abklärungen seien im Gange.

