(Video: Telebasel)

Basel Heisse Funk-Rythmen am Silvester

Kaum zwei Funk-Bands haben die Dance- und Clubkultur mehr geprägt als Earth, Wind & Fire und Chic. Im Herbst 2011 brachten sie an der Avo Session (heute Baloise Session) den Festsaal der Messe Basel mit ihren Groove zum Kochen. Telebasel bringt Sie mit der Wiederholung des Konzerts der Funk-Legenden heute am Silvesterabend ab 20:15 Uhr in Stimmung für den Jahreswechsel. Get funky now!

Wer kennt die Hits nicht? ‹September›, ‹Let’s Groove›, ‹Fantasy› oder dem unverwüstlichen ‹Le Freak› von Chic. Ganz nach dem Motto: Get funky now! Im November 2011 brachten die beiden Funk-Legenden Earth, Wind & Fire Experience feat. Al McKay und Chic feat. Nile Rodgers die Halle zum Beben. Selten wurde während der Avo Session (heute Baloise Session) im Festsaal der Messe Basel derart gegroovt und der Funk praktisch greifbar. Wer an diesem Abend auf seinem Sitz sitzenblieb, war entweder taub oder bereits k.o. vom Mittanzen. Telebasel zeigt die Wiederholung des groovigen Konzerts heute am Silvesterabend nochmals um 20:15 Uhr. Wenn Sie bei dem Sound nicht in Stimmung geraten für das Jahr 2017, dann kann Ihnen niemand mehr helfen!

