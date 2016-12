Telebasel Glam vom 31. Dezember 2016.

Basel Best of Glam – Teil 6

Im letzten Teil der Best of Glam-Serie geht's um heisse Männer und Frauen: Die Chippendales verraten, wie man Frauen ‹aufheizt›, während die nicht minder heissen Miss und Mister Nordwestschweiz sich über ihren Sieg am Schönheitswettbewerb freuen.

Kreischalarm: Glam-Reporterin Lena Wilczek hat sich – inmitten zahleich erschienenem weiblichem, frohgelaunt johlendem Publikum – die ausgefeilte Show der Chippendales im Musical Theater Basel angesehen. Aber sie konnte von den Herren mit den perfekten Körpern nicht nur schwärmen, sondern den durchtrainierten Jungs auch Flirttipps für das richtige Leben entlocken. Die Schönsten der Norwestschweiz Miss und Mister Nordwestweiz geben zwar keine Flirttipps, aber die Gwinner des Schönheitswettbewerbs, Stefano Fellino und Marion Reber freuen sich unbändig, zu den Schönsten der Nordwestschweiz gewählt worden zu sein.

