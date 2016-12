Region trotzt schneelosem Winter

Der Telebasel News Beitrag vom 30. Dezember 2016.

Zwar fehlt der weisse Puder, dennoch beschwert man sich beim Schlittel-Hot-Spot Wasserfallen nicht: Die Luftseilbahn verzeichnet täglich bis zu 500 Besucher.

«Diese Woche hatten wir sehr viele Besucher», sagt Michael Mahler von der Luftseilbahn Reigoldswil. Das schöne Wetter spiele ihnen in die Karten, so herrscht hier trotz Schneemangel reger Betrieb. Laut Mahler seien diese Woche täglich rund 500 Personen in die Gondel gestiegen: «Viele wollen sich die schöne Aussicht auf die Alpen nicht entgehen lassen.»

Trotzdem könnte das Geschäft um diese Jahreszeit besser laufen. Für eine Talfahrt mit dem Trottinett ist es zu glatt und für eine gute Schlittenfahrt fehlt der Schnee: «An einem Tag mit Schlittenbetrieb verdreifacht sich die Besucherzahl, das ist natürlich ein grosser Unterschied», sagt Mahler.

Laut diversen Wetterdiensten sollen nächste Woche aber die ersten Schneeflocken fallen.