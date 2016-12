1/71 JANUAR 2016 | Sylvesternacht: Zahlreiche sexuelle Übergriffe auf Frauen beim Dom und am Hauptbahnhof in Köln. (Bild: Keystone)

2/71 JANUAR 2016 | Der mexikanische Drogenboss Joaquin ‹El Chapo› Guzman wird am 8. Januar wieder geschnappt, nachdem er durch einen Tunnel aus einem Hochsicherheitsgefängnis geflohen ist. (Bild: Keystone)

3/71 JANUAR 2016 | Am 10. Januar stirbt die britische Musiklegende David Bowie an Krebs. Zu seinen bekanntesten Hits gehören ‹Let's Dance›, ‹China Girl› und ‹Heroes›. (Bild: Keystone)

4/71 JANUAR 2016 | Hunderte Migranten kommen täglich im verschneiten Serbien an, um sich zu registrieren und weiter nach Westeuropa zu reisen. (Bild: Keystone)

5/71 JANUAR 2016 | Der britische Schauspieler Alan Rickman stirbt am 14. Januar. Vielen bekannt ist er vor allem wegen seiner Rolle als Severus Snape aus der ‹Harry Potter›-Filmreihe. (Bild: Keystone)

6/71 JANUAR 2016 | US-Aussenminister John Kerry scherzt mit Didier Burkhalter am 21. Januar am WEF in Davos. (Bild: Keystone)

7/71 JANUAR 2016 | Relaunch bei Telebasel am 28. Januar: Neues Programm, neue Sendungen, neues Logo, neues Studio und neuer Internetauftritt. #allesneubeitelebasel. (Bild: Telebasel)

8/71 FEBRUAR 2016 | Syngenta verkündet am 3. Februar, dass ChemChina das Basler Agrochemie-Unternehmen kaufen möchte. (Bild: Keystone)

9/71 FEBRUAR 2016 | Roger Willemsen (60) stirbt am 7. Februar. Der Bestsellerautor und frühere Fernsehmoderator zählte zu den bekanntesten deutschen Intellektuellen. (Bild: Keystone)

10/71 FEBRUAR 2016 | Bei einem Zugunglück in Bad Aibling, Deutschland kollidieren am 9. Februar zwei Züge. Elf Menschen kommen ums Leben. (Bild: Keystone)

11/71 FEBRUAR 2016 | Basler Fasnacht mit dem Motto ‹Mer mache dicht›: Die ‹drey scheenschte Dääg› finden vom 15. bis 17. Februar statt. (Bild: Keystone)

12/71 FEBRUAR 2016 | Die Schriftstellerin Harper Lee, die mit ‹Wer die Nachtigall stört› Weltruhm erlangte, ist am 19. Februar im Alter von 89 Jahren gestorben. (Bild: Keystone)

13/71 FEBRUAR 2016 | Der italienische Autor Umberto Eco stirbt am 19. Februar mit 84 Jahren. ‹Der Name der Rose› machte ihn weltberühmt. Er war auch anerkannter Philosoph und Sprachwissenschaftler. (Bild: Keystone)

14/71 FEBRUAR 2016 | Gianni Infantino wird am 26. Februar zum neuen FIFA-Präsidenten gewählt. (Bild: Keystone)

15/71 FEBRUAR 2016 | Flavia Kleiner, NGO-Komitee gegen die Durchsetzungsinitiative DSI, und Gleichgesinnte freuen sich über die Ablehnung der DSI am 28. Februar. (Bild: Keystone)

16/71 FEBRUAR 2016 | Leonardo DiCaprio gewinnt am 28. Februar endlich seinen ersten Oscar. Er wird als bester Hauptdarsteller in ‹The Revenant› ausgezeichnet. (Bild: Keystone)

17/71 MÄRZ 2016 | Vermummte setzen am 6. März eine Strassenbarrikade bei der Reitschule in Bern in Brand. (Bild: Keystone)

18/71 MÄRZ 2016 | Lara Gut gewinnt am 17. März die Kristallkugel im Super-G der Frauen in St. Moritz. (Bild: Keystone)

19/71 MÄRZ 2016 | Historischer Besuch: US-Präsident Barack Obama trifft am 21. März den kubanischen Präsidenten Raul Castro in Havanna. (Bild: Keystone)

20/71 MÄRZ 2016 | Terroranschlag in Brüssel: Am 22. März verübt der IS Attentate am Flughafen Zaventem und in der Metrostation Maelbeek. 35 Menschen - darunter drei Attentäter - kamen ums Leben. (Bild: Keystone)

21/71 MÄRZ 2016 | Bundesrat Guy Parmelin (rechts) und André Blattmann kommunizieren im Namen des Bundesrats am 23. März den vorzeitigen Abgang des Armeechefs Blattmann. (Bild: Keystone)

22/71 MÄRZ 2016 | Am 24. März stirbt Johan Cruyff (68). Die niederländische Fussball-Legende wurde mit seinem Land 1974 Vize-Weltmeister und prägte auch als Trainer des FC Barcelona eine Ära. (Bild: Keystone)

23/71 APRIL 2016 | Am 6. April wird die neue 50-Franken-Note der Schweizerischen Nationalbank in Bern präsentiert. Am 12. April kommt sie in Umlauf. (Bild: Keystone)

24/71 APRIL 2016 | Eine weitere Musikerlegende geht von uns: Am 21. April stirbt Prince an einer Schmerzmittel-Überdosis. Zu seinen bekanntesten Hits gehören ‹Purple Rain›, ‹When Doves Cry› und ‹Kiss›. (Bild: Keystone)

25/71 MAI 2016 | Der FC Basel kann am 25. Mai zum siebten Mal in Serie den Meisterpokal in die Höhe stemmen. (Bild: Jennifer Weber)

26/71 MAI 2016 | Der Erzrivale FC Zürich dagegen steigt am 25. Mai in die Challenge League ab. (Bild: Keystone)

27/71 JUNI 2016 | Die Welt trauert um den grössten Boxer aller Zeiten: Muhammad Ali stirbt am 3. Juni. ‹The Greatest› wurde 74 Jahre alt. (Bild: Keystone)

28/71 JUNI 2016 | Hochwasser haben die Region Basel im Griff: Hier ein Bild vom 8. Juni in Frenkendorf. (Bild: Stefan Gargowitsch)

29/71 JUNI 2016 | Mit einem fünfstündigen Festakt ist am 1. Juni der Gotthard-Basistunnel offiziell eröffnet worden. Politiker aus dem In- und Ausland inklusive Angela Merkel, François Hollande und Matteo Renzi waren der Einladung gefolgt und feierten das ‹Jahrhundertbauwerk›. (Bild: Keystone)

30/71 JUNI 2016 | Giulia Steingruber holt an der Heim-EM in Bern Doppelgold: Beim Sprung und am Boden ist sie die Beste Europas. (Bild: Keystone)

31/71 JUNI 2016 | Grosse Trauer nach einer Schiesserei in einem Schwulenclub in Orlando, Florida. Ein Attentäter tötete am 12. Juni 49 Menschen. (Bild: Keystone)

32/71 JUNI 2016 | Der Brexit ist Tatsache: Am Folgetag, 24. Juni, gibt der britische Premierminister David Cameron seinen Rücktritt bekannt. (Bild: Keystone)

33/71 JUNI 2016 | Xherdan Shaqiris Fallrückzieher-Tor gegen Polen vom 25. Juni wird zum Top-Tor des EM-Turniers gewählt. (Bild: Keystone)

34/71 JUNI 2016 | Bud Spencer stirbt am 27. Juni mit 88 Jahren. Der italienische Schauspieler drehte mit Terence Hill Filme wie ‹Vier Fäuste für ein Halleluja›. Das ungleiche Duo prägte den Italo-Western. (Bild: Keystone)

35/71 JUNI 2016 | Die Isländer sorgen für Furore am EM-Turnier in Frankreich. Sie stossen bis in den Viertelfinal vor, doch dort scheiden sie gegen Frankreich aus. (Bild: Keystone)

36/71 JULI 2016 | Elie Wiesel (87) verstirbt am 2. Juli. Der Holocaust-Überlebende und Friedensnobelpreisträger galt vielen als ‹Gewissen der Welt›. Der in New York lebende Autor hatte sich Zeit seines Lebens für die Erinnerung an den Holocaust eingesetzt. (Bild: Keystone)

37/71 JULI 2016 | Portugal wird am 10. Juli Europameister. Die Portugiesen gewinnen das Finalspiel gegen Frankreich in der Verlängerung mit 1:0. (Bild: Keystone)

38/71 JULI 2016 | Putschversuch in der Türkei: Am 15. Juli kommuniziert das türkische Militär, dass es die Kontrolle über den Staat übernommen habe. (Bild: Keystone)

39/71 JULI 2016 | Am französischen Nationalfeiertag, 14. Juli, rast ein Attentäter mit einem Lastwagen in die Menschenmenge an der Promenade in Nizza. 86 Menschen sterben. (Bild: Keystone)

40/71 JULI 2016 | In München verübt ein Schüler am 22. Juli einen Amoklauf. Er tötet neun Menschen. (Bild: Keystone)

41/71 JULI 2016 | Erstmals ist ein Flugzeug ohne Treibstoff und nur mit Solarenergie um die Erde geflogen. Der Experimentalflieger ‹Solar Impulse 2› des Schweizer Abenteurers Bertrand Piccard hat am 26. Juli nach 15-monatiger Reise den Rekord geknackt. (Bild: Keystone)

42/71 JULI 2016 | Der Facebook-Eventveranstalter ‹Geeks Basel› organisierte 30. Juli einen ‹Pokémon Go-Marsch› durch Basel mit Stops in der Elisabethenanlage, an der Schifflände, im Lohnhof und im Schützenmattpark. Über 200 Pokémon-Fans folgten der Facebook-Einladung ins reale Leben. (Bild: Luca Weber)

43/71 AUGUST 2016 | Fabian Cancellara gewinnt am 10. August an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille im Zeitfahren. (Bild: Keystone)

44/71 AUGUST 2016 | Der Gold-Traum wird wahr: Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer wird seiner Favoritenrolle in Rio gerecht und wird Olympiasieger. Mario Gyr, Simon Niepmann, Simon Schürch und Lucas Tramèr ruderten in überlegener Manier zu Gold. (Bild: Keystone)

45/71 AUGUST 2016 | Usain Bolt holt zum dritten Mal an Olympischen Spielen das Sprint-Double über 100 m und 200 m. (Bild: Keystone)

46/71 AUGUST 2016 | Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,0 erschüttert am 24. Juli Italien. Die Stadt Amatrice wird komplett zerstört. (Bild: Keystone)

47/71 AUGUST 2016 | Gegen 5'000 Schwimmer nehmen am 16. August bei Sommerhitze am traditionellen Basler Rheinschwimmen teil. (Bild: Keystone)

48/71 AUGUST 2016 | Matthias Glarner (links) und Armon Orlik im Schlussgang beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Estavayer am 28. August. Glarner wird neuer Schwingerkönig. (Bild: Keystone)

49/71 AUGUST 2016 | Am 29. August stürzt ein F/A-18-Kampfjet auf dem Sustenpass ab. (Bild: Keystone)

50/71 SEPTEMBER 2016 | Mutter Teresa wird am 4. September von Papst Franziskus heiliggesprochen. (Bild: Keystone)

51/71 SEPTEMBER 2016 | Im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos bricht am 19. September ein Feuer aus. Keiner der 4'000 Flüchtlinge wird verletzt. (Bild: Keystone)

52/71 SEPTEMBER 2016 | Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA: Am 21. September halten Studenten der Univeristät North Carolina in Charlotte eine Mahnwache, nachdem Keith Lamont Scott von einem Polizisten erschossen worden ist. (Bild: Keystone)

53/71 SEPTEMBER 2016 | Das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump findet am 26. September statt. (Bild: Keystone)

54/71 SEPTEMBER 2016 | Ein Super Puma der Schweizer Armee stürzt am 29. September auf dem Gotthardpass ab. (Bild: Keystone)

55/71 OKTOBER 2016 | Hurrikan ‹Matthew› richtet grosse Zerstörung in der Karibik - vor allem in Haiti - und an der Ostküste der USA an. (Bild: Keystone)

56/71 OKTOBER 2016 | Das Samsung Galaxy Note 7 ist ein Flop: Die Smartphones fangen immer wieder Feuer. Samsung stoppt am 11. Oktober die Produktion. (Bild: Keystone)

57/71 OKTOBER 2016 | Ganz Thailand trauert um den König: Am 13. Oktober stirbt König Bhumibol Adulyadej im Alter von 88 Jahren. (Bild: Keystone)

58/71 OKTOBER 2016 | Regierungsratswahlen Basel-Stadt am 23. Oktober: Im ersten Wahlgang werden Conradin Cramer (LDP), Eva Herzog (SP), Elisabeth Ackermann (Grüne), Christoph Brutschin (SP) und Lukas Engelberger (CVP) in die Regierung gewählt. (Bild: Keystone)

59/71 OKTOBER 2016 | Swiss Indoors: Der Kroate Marin Čilić gewinnt am 30. Oktober das Tennis-Turnier in der St. Jakobshalle in Basel. (Bild: Keystone)

60/71 NOVEMBER 2016 | Der Republikaner Donald Trump wird am 8. November zum neuen Präsidenten der USA gewählt. (Bild: Keystone)

61/71 NOVEMBER 2016 | Leonard Cohen stirbt am 11. November. Den Durchbruch als Sänger und Songschreiber schaffte der Kanadier in den 1960er Jahren in New York. Songs wie ‹Hallelujah›, ‹Suzanne› oder ‹So long Marianne› machten Cohen weltberühmt. (Bild: Keystone)

62/71 NOVEMBER 2016 | Vogelgrippe erreicht die Schweiz: Am 17. November werden die Flamingos im Tierpark Dählhölzli in Bern als Vorsichtsmassnahme eingeschlossen. (Bild: Keystone)

63/71 NOVEMBER 2016 | Am 25. November stirbt der Revolutionär und langjährige Präsident Fidel Castro in Kubas Hauptstadt Havanna. (Bild: Keystone)

64/71 NOVEMBER 2016 | Die riesige neue Schutzhülle für die Atomruine Tschernobyl gilt als technisches Meisterwerk. Seit 29. November verschliesst das grösste bewegliche Bauwerk der Welt den Unglücksreaktor. (Bild: Keystone)

65/71 NOVEMBER 2016 | Regierungsratswahlen Basel-Stadt am 27. November: Hans-Peter Wessels (SP) und Baschi Dürr (FDP) werden im zweiten Wahlgang in die Regierung gewählt. Neue Regierungspräsidentin ist Elisabeth Ackermann (Grüne). (Bild: Keystone)

66/71 DEZEMBER 2016 | Am 7. Dezember stürzt eine Privatmaschine beim EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg ab. Der Flughafen wird für mehrere Stunden geschlossen. (Bild: Telebasel)

67/71 DEZEMBER 2016 | Der abtretende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon (links) umarmt am 12. Dezember seinen designierten Nachfolger António Guterres. (Bild: Keystone)

68/71 DEZEMBER 2016 | Schneemangel in der Schweiz: Die Langlaufloipe aus Kunstschnee am 12. Dezember in Celerina. (Bild: Keystone)

69/71 DEZEMBER 2016 | Aleppo ist in der Hand von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Nach jahrelangen Kämpfen und einer monatelangen Blockade durch Regierungstruppen geben die Rebellen in Ost-Aleppo am 13. Dezember ihren Widerstand auf. (Bild: Keystone)

70/71 DEZEMBER 2016 | In Berlin fährt am 19. Dezember ein Attentäter mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen kommen ums Leben. (Bild: Keystone)