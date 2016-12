Telebasel Glam vom 30. Dezember 2016.

Basel Best of Glam – Teil 5

Ins Freundschaftsbuch von Telebasel Glam haben schon so manche Stars und Sternchen geschrieben und damit Einblick in ihr Privatleben gegeben. Best of Glam hat die lustigsten Einträge zusammengestellt.

Am lustigsten finden Aussenstehende – ganz im Gegensatz zu den Betroffenen, natürlich – natürlich die Einträge unter der Rubrik ‹Mein peinlichstes Erlebnis›. Spektakuläres in dieser Hinsicht hat beispielsweise Komiker Marco Rima zu bieten. Auch der deutsch-spanische Popsänger und Frauenschwarm Álvaro Soler berichtet von seinem peinlichsten Erlebnis. Und er spricht darüber, was die weiblichen Fans alles anstellen, um mit ihm in Kontakt zu kommen.

