Von Burlesqueshows bis zur Drogenparty

Die Ausgehtipps für Silvester. (Symbolbild: KEYSTONE/Dominik Pluess)

Sobald das Jahresende anrückt, stellt sich immer die gleiche Frage: Wo wird gefeiert? Basel hat dieses Jahr das ein oder andere Ass im Ärmel und viele verschiedene Silvesterpartys für Jedermann im Angebot. Von der Soirée Prestige im Café Singer bis hin zur Drogenparty in der Heimat - wir haben die besten Ausgehtipps für Sie zusammengefasst.

Mit Burlesque und Swing ins neue Jahr

Moulin Rouge – Soirée Prestige (Café Singer, 31. Dezember 2016)

Die wunderschöne Bar im ersten Obergeschoss im Café Singer öffnet an Silvester für einen ganz besonderen Abend. Wie in den goldenen 20ern wird mit Burlesque und Swing in das neue Jahr gefeiert. Inspiriert von Moulin Rouge und dessen Glanz gibt es eine grosse Burlesque Show mit Gesang und viel nackter Haut von ‹Provocation Dance› aus Freiburg. Anschliessend wird mit fetzigem Elektro-Swing von DJ Edin über die Jahresgrenze gerutscht. Neben der gut ausgestatteten Bar, offeriert das Café Singer allen Gästen über den ganzen Abend feinste Häppchen in Form eines Apero Riches.

Aber auch für die Nachteulen wird einiges geboten: Wer die Nacht verlängern will, kann sich die Treppen runter in den Club begeben und bis in die frühen Morgenstunden zu feinster House Music von Jamie Lewis tanzen. Das Champagner Lager ist aufgefüllt und die Tischbomben stehen bereit. Das Café Singer freut sich auf einen unvergesslichen Abend im Glanz vergangener Tage.

Kulinarisch verwöhnt ins neue Jahr

Noohn New Years Eve – Party (Noohn, 31. Dezember 2016)

Wer nicht nur feiern sondern auch schlemmen will, sollte einen Blick auf die Silvesterkarte im Noohn werfen. Dort gibt’s nicht nur Welcome Drinks an der Bar, sondern ein vielseitiges 5-Gang-Menü im Restaurant. Das euro-asiatische Dinner wird von einer Sängerin und einem Pianisten begleitet. Wer möchte, kann auf der Dachterrasse das Rhein-Feuerwerk bewundern und sich über eine Mitternachtsüberraschung freuen. (Speisekarte in PDF ganz unten)

Magisches Silvester

Magisches Silvester im Teufelhof (Teufelhof, 31. Dezember 2016)

Der Teufelhof hat sich für den Jahresschluss etwas ganz Besonderes ausgedacht: Der Zauberkünstler Florian Klein begleitet Sie mit magischen Tricks durch den Abend. Geniessen Sie das 4-Gang-Silvestermenü im Restaurant Atelier oder das 5-Gang-Silvestermenü im Gourmetrestaurant Bel Etage. So oder so wird nach dem Essen mit einem Glas Champagner auf das neue Jahr angestossen.

1/8 Wie in den goldenen 20ern wird mit Burlesque und Swing in das neue Jahr gefeiert. (Bild: cafesinger.ch)

2/8 Das Café Singer offeriert feinste Häppchen in Form eines Apéro Riches... (Bild: cafesinger.ch)

3/8 ... und wer die Nacht verlängern will, kann im Café Singer Club zu feinster House Music weiterfeiern. (Bild: cafesinger.ch)

4/8 Der Teufelhof Basel hat ein magisches Silvester geplant. (Bild: teufelhof.com)

5/8 Drei Lokale, zwei Dancefloors - feiern Sie Silvester im Party-Village. (Bild: Facebook / Provisorium)

6/8 Am 31. Dezember verwandelt sich die Heimat ins Wunderland... (Bild: heimat.ch)

7/8 ... hier gibt's legale Drogen-Shots, zum Beispiel aus Safran. (Bild: heimat.ch)

8/8 Im Noohn gibt's zuerst ein euro-asiatisches Dinner und anschliessend kann man auf der Dachterrasse das Feuerwerk geniessen. (Bild: noohn.ch)















Drei Lokale, zwei Dancefloors – Silvester im Party-Village

Die Letzte Nacht im Jahr (Acqua, Baracca Zermatt & Provisorium, 31. Dezember 2016)

Zum zehnten Mal laden das Acqua und die Baracca Zermatt, dieses Jahr neu mit dem Provisorium, zur gemeinsamen Silvesterparty ein. Ein bisschen kleiner ist das Partyvillage geworden, aber umso heisser wird der Start ins neue Jahr auf zwei Dancefloors ausfallen: Ob mit den Disco- und Houseclassics von DJ Angelo & Fabio Tamborrini im Acqua oder angesagten Techno, House und Electronicasounds mit Peer Kusiv LIVE (Kiel, DE), Norbert.to, Dave Multitask, Pascal Wirz und Ramon Ramones (BS) im Provisorium: Im Nachtigallenwäldeli wird auch dieses Jahr ausgelassen und mit jeder Menge gutem Sound und Spass ins 2017 getanzt! Wer möchte, kann mit einem festlichen oder rustikalen Silvesterdinner im Acqua oder in der Baracca Zermatt in den Abend starten: Drei Lokale, zwei Dancefloors – das Party-Village mit Herz und Klasse lädt zur letzten Nacht im Jahr!

Silvester auf Drogen

Rauschhaus im Wunderland (Heimat, 31. Dezember 2016)

Die Idee ist natürlich nicht, sich mit Drogen zuzuballern, sondern darin mit Freunden ungezwungen und ausgelassen ins neue Jahr reinzufeiern. Dazu kreiert die Heimat ein eigenes Wunderland auf zwei seperaten Floors.

Und auch das noch: Dr. LSD von ‹Opium im Volk› bietet an seiner PopUp-Bar feinste (legale) Drogen-Shots, zum Beispiel mit Safran, an. Eine ehrliche und partytaugliche Aufklärung über Mischkonsum und Party Drogen wird gewährleistet. Dazu stellt der Verein ‹SubsDance›

Vor der Party gibt es die Möglichkeit, einen kulinarischen Stimmungsheber in Form eines 9-Gänge Menüs zu geniessen.

Es sei hier noch erwähnt, dass dem Wunderland gerechte Kleidung mehr als nur erwünscht ist. Ob als Zauberer, Umpa Lumpa, Dr. Gonzo im Äther-Karussell oder mit dem legendären Riesen Fake-Joint. Mit einer kreativen Verkleidung erhaltet ihr einen Preisnachlass.