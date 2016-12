Sylvester bedeutet Stress für Tiere

2/8 Douglas: Croise Anglo, 5 Jahre alt, kastriert. Douglas ist ein sehr freundlicher, aktiver, verschmuster und neugieriger Hund. Die neuen Besitzer können sich auf einen wunderschönen, lieben Rüden freuen. Da Douglas sich seiner Kraft nicht immer ganz bewusst ist, braucht er konsequente neue Besitzer, die bereit sind, ihn jagdhundgerecht zu fördern. Douglas dürfte auch an Hundesportarten, die seiner feinen Nase gerecht werden, viel Spass haben. (Bild: Telebasel)

3/8 Simba: weiblich, ca. 4 Monate alt. Simba wurde ohne ihre Mutter in einem Schrebergarten gefunden. Sie war sehr schwach und brauchte viel Pflege, dadurch hat sie eine enge Bindung zu Menschen aufgebaut. Nun ist Simba wieder fit, sehr verspielt, aber auch anhänglich. Da Simba auch sehr neugierig ist und die Welt erkunden will, sucht sie ein Zuhause, dass ihr die Möglichkeit bietet, nach draussen zu gehen. (Bild: Telebasel)

4/8 Joy: männlich, ca. 7 Monate alt, kastriert. Joy ist Menschen gegenüber noch sehr scheu, Personen, die viel Geduld haben, öffnet er sich aber trotzdem. Für ihn wird ein Zuhause, in dem er einfach Katze sein kann und nichts von ihm erwartet wird, gesucht. Am besten wäre er auf einen Bauernhof oder in einem Reitstall aufgehoben. (Bild: Telebasel)