(Bild: Grenzwache Basel)

Basel Grosser Tabakschmuggel aufgeflogen

Während der Weihnachtstage ist der Schmuggel von 302 Kilogramm Shisha-Tabak aufgeflogen. Zwei Syrer im Alter von 21 und 30 Jahren mit Wohnsitz in der Nordwestschweiz haben versucht, eine grosse Menge an Wasserpfeifentabak von Deutschland in die Schweiz zu schmuggeln.

Dabei führten sie in der Nacht vom 25. zum 26. Dezember 2016 den Tabak illegal über

den Grenzübergang Basel-Freiburgerstrasse ein. Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Bern/Luzern konnten sie von einer Patrouille des Grenzwachtkorps gestoppt werden. Dies schreibt die Zollkreisdirektion Basel in einer Medienmitteilung. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges fanden die Grenzwächter mehrere Dutzend Kartonschachteln, die sich im Kofferraum befanden. Diese enthielten Tabakbeutel. Aufgrund der grossen Menge an sichergestelltem Tabak wurde die Zollfahndung beigezogen. Es wurde eine Strafuntersuchung gegen den Fahrer eröffnet. Noch in der Nacht führte die Zollfahndung eine Hausdurchsuchung durch. Die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange. Einfuhrabgaben von rund 30‘000 Franken wurden nicht entrichtet. Der Schmuggler muss

deshalb mit einer sehr empfindlichen Busse rechnen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Was ist Shisha-Tabak? Wasserpfeifen- oder Shisha-Tabak ist ein feuchter Tabak, der aus einer Mischung von Rohtabak, Melasse und Glycerin besteht. Er ist feuchter als Pfeifen- oder Zigarrentabak. Vor allem im europäischen Raum wird aromatisierter Tabak in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen geraucht. Wasserpfeifen-Tabak ist auch unter den Bezeichnungen ‹Nargile›, ‹Argila›, ‹Boury›, ‹Gouza›, ‹Hookah›, ‹Shisha› oder ‹Hablee Bablee› bekannt. Wasserpfeifentabak wird meistens in einer Wasserpfeife geraucht, wobei der Rauch zunächst durch ein mit Wasser gefülltes Gefäss (Bowl) gezogen wird. Dadurch wird der Rauch gekühlt und Schwebstoffe sowie wasserlösliche Bestandteile werden teilweise herausgefiltert. Es ist inzwischen unbestritten, dass das Wasserpfeife-Rauchen gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Im Reiseverkehr kann verbrauchsfertiger Wasserpfeifen-Tabak nur in Kleinhandelspackungen von höchstens 250 Gramm Inhalt abgabenfrei eingeführt werden. Über die gewerbsmässige Einfuhr von Wasserpfeifentabak hat die Oberzolldirektion, Sektion Tabak- und Biersteuer, ein Merkblatt publiziert.

Auch interessant