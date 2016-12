Erstmals Waffenruhe für ganz Syrien ausgerufen

Die syrische Stadt Aleppo. (Bild: keystone)

Im syrischen Bürgerkrieg sollen die Waffen zwischen Regierungstruppen und Rebellen ab Donnerstagnacht schweigen. Doch die Vereinbarung, die zwischen der russischen und türkischen Regierung ausgehandelt worden war, gilt nicht für alle Rebellengruppen in Syrien.

Der russische Präsident Wladimir Putin gab in Moskau bekannt, die syrische Regierung und die «wichtigsten Kräfte der bewaffneten Opposition» hätten ein Abkommen für eine Waffenruhe geschlossen. In seiner Erklärung hiess es, diese solle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um Mitternacht inkrafttreten.

«Die erzielten Vereinbarungen sind fragil. Sie brauchen besondere Aufmerksamkeit und Begleitung, um sie zu erhalten und entwickeln», sagte Putin. Russland habe zudem zugesagt, seine Militärpräsenz in Syrien zu reduzieren.

Die syrische Armee gab eine landesweite Feuerpause bekannt. Auch mehrere Rebellengruppen bestätigten, dass sie dem Plan zugestimmt hätten.

Wende im Bürgerkrieg

Im syrischen Bürgerkrieg, der 2011 als Aufstand gegen Machthaber Baschar al-Assad begann, sind bisher etwa 500’000 Menschen getötet worden. Frühere Versuche international ausgehandelter Waffenruhen scheiterten. Dank der Unterstützung der russischen Luftwaffe und von iranisch kontrollierten schiitischen Kampfverbänden war das syrische Regime in den letzten Monaten wieder auf dem Vormarsch.

Mitte Dezember eroberten Regierungstruppen schliesslich die nordsyrische Metropole Aleppo vollständig zurück. Unter dem Eindruck dieses strategisch wichtigen Siegs einigte sich Moskau und Ankara schliesslich auf einen gemeinsamen Plan für eine Waffenpause in Syrien.

Russland und die Türkei unterstützen im Syrien-Konflikt entgegengesetzte Seiten: Während Russland der wichtigste Verbündete von Assad ist, hilft die Türkei im Nachbarland einer Reihe oppositioneller Rebellengruppen. Zuletzt hatten sich Russland und die Türkei jedoch angenähert.

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu sagte, Russland und die Türkei sollten als Garanten für dessen Einhaltung auftreten. Dagegen sei die Rolle des Iran noch nicht abschliessend geklärt. Die auf Seiten Assads kämpfende schiitische Hisbollah-Miliz müsse in den Libanon zurückkehren. «Alle ausländischen Kämpfer müssen Syrien verlassen», sagte Cavusoglu.

Sieben Rebellengruppen

Mit dem Inkrafttreten der Kampfpause dürften jedoch kaum die Waffen schweigen. Unklar blieb, welche Organisationen Teil der Vereinbarung sind.

Des russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, auf Seiten der Aufständischen gelte die Vereinbarung für 62’000 Kämpfer aus sieben Gruppierungen. Diese kontrollieren Gebiete in Westsyrien zwischen Aleppo und Damaskus.

Gruppen, die vom UNO-Sicherheitsrat als Terrororganisationen eingestuft werden, dürften von der Waffenruhe ausgenommen sein. Schoigu nannte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und den Al-Kaida-Ableger Dschabhat Fatah al-Scham, die sich früher Al-Nusra-Front nannte. Andere Rebellengruppen sagten hingegen, Dschabhat Fatah al-Scham sei Teil der Vereinbarung.

Der Sprecher der oppositionellen Freien Syrischen Armee (SFA) sagte zudem, dass die syrische Kurdenmiliz YPG nicht unter die Waffenstillstands-Vereinbarung falle. Die YPG ist Teil eines Kampfverbandes aus kurdischen und sunnitischen Milizen, die den IS aus weiten Gebieten im Norden Syriens vertrieb und derzeit eine Offensive auf die IS-Hochburg Al-Rakka durchführt. Dabei wird sie von den USA mit Waffen und Luftschlägen unterstützt.

Die YPG wird jedoch von der Türkei als Terror-Organisation betrachtet. Ankara fürchtet ein vollständige Kontrolle des syrisch-türkischen Grenzgebietes durch kurdisch dominierte Kräfte.

USA bleiben vorerst aussen vor

Hält die Waffenruhe, soll es in Kasachstans Hauptstadt Astana Verhandlungen zwischen der Regierung Assads und der syrischen Opposition geben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beriet nach Angaben seines Sprechers mit Putin am Telefon über die angekündigten Friedensgespräche.

Aussen vor bleiben bei den Verhandlungen vorerst die USA. Die USA und verbündete Staaten unterstützen mit Luftschlägen Rebellengruppen im Kampf gegen den IS, griffen jedoch die Truppen Assads nicht an.

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow sagte, die USA würden eventuell an den Friedensgesprächen teilnehmen, wenn der gewählte Präsident Donald Trump im Januar sein Amt angetreten habe. Auch Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, Irak und Jordanien seien eingeladen, sich dem Prozess anzuschliessen.

Der UNO-Syriengesandte Staffan de Mistura begrüsste die Entwicklung. Sie soll nach seinen Worten zu produktiven Verhandlungen zwischen den syrischen Konfliktparteien unter UNO-Schirmherrschaft am 8. Februar in Genf führen.

(sda reu dpa afp)