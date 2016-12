Best of Glam 2016 – Teil 4

Telebasel Glam vom 29. Dezember 2016.

Glam besuchte den Tramführer Christoph Meissburger, der seit 29 Jahren die Fahrgäste mit seinen originellen Ansagen erfreut. Der König des Weihnachtsschmucks, Johann Wanner, hat Telebasel Glam dieweil zu sich nach Hause eingeladen.

Seit einigen Jahren gibt es in Trams und Bussen automatisierte Haltestellen-Ansagen ab Band. Tram-Chauffeusen und Bus-Fahrer haben nämlich einen stressigen Job: Sie müssen einen streng getakteten Fahrplan einhalten, dabei auf den übrigen Verkehr achten und vor allem keine Fussgänger, die bisweilen mit Kind und Kegel knapp vor dem öffentlichen Verkehrsmittel über die Geleise, bzw. die Strasse rennen, überfahren.

Trotzdem ist BVB-Wagenführer Christoph Meissburger froh, dass er manchmal die Ansagen persönlich machen darf. Dass er seinen anstrengenden Beruf mit Leib und Seele ausübt, kommt auch bei den Fahrgästen gut an. Denn, wer hat sich in all den Jahren, die er als Tramführer in Basel arbeitet, nicht schon über seine originellen, persönlichen, teils gar gesungenen Ansagen gefreut?

Glam-Reporter Luca La Rocca ist mit dem beliebten Tram-Chauffeur in den Führerstand gestiegen und hat ihn zu seiner Arbeit befragt.

Zuhause bei den Wanners

Glam-Reporterin Lena Wilczek war bei Johann und Ursel Wanner in ihrer Wohnung am Spalenberg zum Frühstück eingeladen. Danach ging man zusammen an den ‹Zweitwohnsitz› der Wanners an der Schneidergasse.

Beide Wohnungen sind, wie es sich für den international bekannten Fachmann in Sachen Weihnachtsdekoration gehört, ziemlich vollgestellt mit allen möglichen schönen Gebrauchsgegenständen und Dekoartikeln. Das sieht zwar sehr hübsch aus, ist aber laut Johann Wanner eher mühsam, wenn es ums Putzen geht.