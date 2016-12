Militärisches Berufspersonal soll den Grenzwachtkorps unterstützen. (Symbolbild: keystone)

Schweiz 50 Armeeangehörige sollen Grenzwachtkorps unterstützen

Manchmal habe er «schon etwas Heimweh nach Soldaten und Sport», sagte Finanzminister Ueli Maurer am Donnerstag, 29. Dezember 2016 an seiner Jahresmedienkonferenz in Adelboden BE. Ganz weg von der Armee kommt der ehemalige Verteidigungsminister aber nicht: Demnächst will er die Unterstützung von 50 Armeeangehörigen fürs Grenzwachtkorps beantragen.

Zum Einsatz kommen sollen gemäss Maurer nicht Durchdiener oder WK-Soldaten, sondern militärisches Berufspersonal, «Sicherheitsleute mit einer polizeiähnlichen Ausbildung.» Diese sollen grundsätzlich die gleichen Aufgaben übernehmen wie die Grenzwächter. Sie werden «nicht mit dem Sturmgewehr an der Grenze patrouillieren», versichert Maurer. Dem Antrag zustimmen muss das Verteidigungsdepartement, der Bundesrat und das Parlament. Eine Erhöhung des Stellenetats des Grenzwachtkorps um 36 Vollzeitstellen hat das Parlament in der Wintersession abgelehnt. Das Grenzwachtkorps werde im nächsten Jahr massiv gefordert sein, betonte Maurer vor den Medien. Er gehe davon aus, dass Europa insgesamt eine restriktivere Migrationspolitik fahren werde – insbesondere auch die Nachbarländer Frankreich und Deutschland, da dort Wahlen anstehen. Die Schweiz stehe dann wohl wieder vermehrt als Zielland von Migranten im Fokus. Für das Grenzwachtkorps bedeute dies Mehrarbeit. Die genaue Finanzierung eines allfälligen Armeeeinsatzes an der Grenze ist derzeit noch offen. Grundsätzlich sei die Entlohnung der Berufsmilitärs bereits im Armeebudget eingerechnet, so Maurer. Allenfalls müsste sich sein Finanzdepartement an den Kosten beteiligen. Nächtelang Dossiers studiert Maurer hatte vor einem Jahr vom Verteidigungs- ins Finanzdepartement gewechselt – was ihm nicht nur leicht gefallen ist. Wie zu Schulzeiten habe er anfangs nächtelang Dossiers studiert, erinnerte sich Maurer. Heute habe er die nötige Übersicht. Auch das neue Departement sei hoch interessant und spannend. Unterschätzt habe er vor dem Wechsel die unterschiedliche Kultur in den zwei Departementen. Er habe einen eigenen Führungsstil mitgebracht, seine direkte Art habe die neuen Mitarbeiter zu Beginn «eher erschreckt». Mittlerweile verstehe man sich aber gut. Dass er als Finanzdirektor nicht weniger direkt geworden ist und keine Berührungsängste kennt, zeigte Maurer auch an seinem traditionellen Jahresend-Ausflug mit Journalisten in seinen Heimatort Adelboden. In Adidasjacke statt Anzug griff er am Donnerstag im Kuhstall zur Mistgabel und referiert gleichzeitig über den wichtigen Beitrag der Bergbauern. Beim Besuch einer Holzbaufirma warb er für ein Ja zur Unternehmenssteuerreform III bei der kommenden Abstimmung, was insbesondere auch für KMU und Randregionen bedeutend sei. Langfristige Planung statt «Rasenmäher» Neben der Stärkung des Grenzwachtkorps setzt Maurer fürs kommende Jahr zwei weitere Schwerpunkte: Ein ausgeglichener Bundeshaushalt und eine gute Vertretung der finanzpolitischen Interessen der Schweiz auf internationaler Ebene. Das Budget fürs nächste Jahr sei zwar unter Dach, doch das sei kein Grund zur Zufriedenheit. «Alle wissen, dass wir schon für das Jahr 2018 neue Sparübungen brauchen.» Maurer fordert eine langfristige Strategie. «Sonst holen wir wieder den Rasenmäher hervor und kappen alles ein bisschen.» Auf internationaler Ebene müsse die Schweiz ihre Interessen aktiv vertreten. Der Schweizer Finanzplatz habe viele Stärken, wie die Stabilität des politischen Systems oder die eigene Währung. Dies gelte es offensiver zu verkaufen. Nachtragskredit von 30 Millionen Franken Unschöne Neuigkeiten hatte Maurer schliesslich vom Informatikprojekt Fiscal-IT der Steuerverwaltung zu vermelden. Die Eidgenössische Finanzkontrolle hatte bereits im Sommer davor gewarnt, Fiscal-IT könnte deutlich mehr kosten als ursprünglich geplant. Maurer bezifferte den nötigen Nachtragskredit am Donnerstag auf geschätzte knapp 30 Millionen Franken. Das Projekt würde somit rund dreissig Prozent teurer als vorgesehen. Damit steht Fiscal-IT aber immer noch besser da als das Vorgängerprojekt INSIEME. Dieses wurde nach mehrjähriger Arbeit wegen zu vieler Risiken beendet – 116 Millionen Franken wurden damit in den Sand gesetzt. (sda)

Auch interessant