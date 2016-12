Rebell und Geigenvirtuose: Nigel Kennedy wird 60

Nigel Kennedy während eines Konzertes mit der Band Kroke2009 in Polen. (Keystone/EPA/MIROSLAW TREMBECKI)

Er rüttelte die Klassikwelt mit Pop-Techniken und Punk-Look auf und ist der meistverkaufte klassische Violinist aller Zeiten: Nigel Kennedy feiert am 28. Dezember 2016 seinen 60. Geburtstag.

Selbstgeschnittene, stachelige Haare, angegraute Bartstoppeln, abgetragenes Aston-Villa-Hemd: Nigel Kennedy bleibt seinem Image als enfant terrible der Klassik treu. «Wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, mache ich einfach das Gegenteil» – dieses Motto zieht sich seit jeher durch das Leben des Geigers.

Am Freitag, 29. Dezember 2016, kommt sein erstes Album mit eigenen Kompositionen heraus: ‹My World›. Sehr melodisch, mit indischen, Klezmer- und Rock-Einflüssen. Einen Tag vorher feiert der Geiger seinen 60. Geburtstag mit Familie und Freunden bei einem privaten Abendessen, später dann mit Fans bei zwei Galakonzerten in Birmingham und London.

Der Schreck der Klassik-Szene

Seine Aussenseiterposition vermarktet Nigel Kennedy seit 1989 meisterhaft: Damals endete mit dem Tod des österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan eine Ära, und eine neue begann mit Kennedys Aufnahme der ‹Vier Jahreszeiten› von Antonio Vivaldi.

Die Platte des damals 32-Jährigen stürmte die Klassik-Charts. Leicht angestaubter Barock klang auf einmal elektrifizierend modern. Nigel Kennedy verkörperte das Gegenteil eines klassischen Musikers, stampfte mit den Füssen auf der Bühne, unterbrach sein Spiel mit Schimpfworten und Witzen, kurz: Die Klassikwelt hasste ihn.

Und dann verkaufte er auch noch zwei Millionen Platten: «Für sie bedeutete das, dass ich wirklich Scheisse sein musste», sagte er der britischen Zeitung Daily Mail. «Es war ein Verbrechen, gut abzuschneiden.» Seither bewegt sich Nigel Kennedy zwischen Klassik, Jazz, Klezmer- und Zigeunermusik und rockigen Coverversionen, zum Beispiel von Songs von The Doors und Jimi Hendrix.

Kreativer Rebell

Der kreative Rebell kommt aus einer Musikerfamilie. Vater und Grossvater waren erste Cellisten in bekannten Orchestern, Mutter und Grossmutter Pianistinnen.

Mit sieben kommt der kleine Nigel auf die Yehudi Menuhin Schule nach Surrey ins Internat. «Ich habe es meiner Mutter lange übelgenommen, dass sie mich dorthin geschickt hat», sagte er – obwohl ihn der legendäre Geigenvirtuose Yehudi Menuhin mit einem Stipendium unterstützte und sein Mentor wurde.

Später schockt Kennedy an der erzkonservativen Juilliard School of Music in New York seine Lehrer, als er mit dem abtrünnigen französischen Jazzviolinisten Stéphane Grappelli auftritt. Sie warnen ihn, dass er damit seine Chancen auf einen Plattenvertrag zerstöre. Zu recht, sagte er dem Lokalblatt Hamstead Highgate Express: «Sony sah, was ich getan hatte, und zog den Deal zurück – es dauerte etwa neun Jahre, bevor ich einen anderen bekommen konnte».

Der Kampf gegen die Dämonen

Nigel Kennedy macht keinen Hehl daraus, dass er sich nach Konzerten mit Cannabis entspannt und früher härtere Drogen genommen hat. Doch bei der Vorbereitung ist er eisern, jeden Tag übt er mindestens drei Stunden: Zweieinhalb Stunden auf seiner akustischen Geige von 1732 und den Rest auf einem seiner elektrischen vier- und fünfsaitigen Instrumente.

«Arbeitsmoral hält dich von den Dämonen fern», erklärte Kennedy der Birmingham Mail. In seinem Fall ist es ebenso seine zweite Frau Agnieszka, mit der er in Krakau lebt und ein Holzhaus in den wilden, von Wölfen besiedelten Bergen Polens baute.

(sda dpa/Uli Hesse)