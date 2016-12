(Bild: zVg/Polizei Basel-Landschaft)

Baselland Feuerwehr-Einsatz wegen Autobrand bei Eptingen

Am Mittwochmorgen, 28. Dezember 2016, geriet auf der Autobahn A2, Richtung Bern/Luzern in Eptingen BL, ein Personenwagen in Brand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Um 07:37 Uhr ging bei der Polizei Basel-Landschaft die Meldung über einen Fahrzeugbrand,

kurz nach dem Oberburgtunnel auf der Autobahn A2 Richtung Bern/Luzern in Eptingen BL,

ein. Beim Eintreffen der Stützpunktfeuerwehr Sissach stand der Personenwagen bereits in

Vollbrand. Die Fahrzeuginsassen konnten sich vorgängig in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr gelang es, den brennenden Personenwagen rasch zu löschen. Während des Brandes und der Löscharbeiten musste die Autobahn A2 in Fahrtrichtung

Bern/Luzern komplett gesperrt werden. Bei der Ausfahrt Diegten wurde der Verkehr von der Autobahn abgeleitet und lokal umgeleitet. Es kam zu circa drei Kilometer Rückstau. Da der Personenwagen direkt auf dem Autobahnviadukt brannte, wurde die Hauptstrasse

nach Eptingen ebenfalls kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Das stark beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert

werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft brach der Brand im Bereich des Motors aus. Eine technische Brandursache steht klar im Vordergrund.

