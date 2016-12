In diesem Sweatshirt hatte der Mann das Bargeld versteckt. (Bild: Hauptzollamt Lörrach)

Region Bargeldschmuggel: 80’000 Euro in Sweatshirt eingenäht

Am 19. Dezember 2016 fanden Kontrollbeamte des Hauptzollamts Lörrach am Zollamt Rheinfelden-Autobahn bei einem Reisenden aus Norddeutschland 80.000 Euro, die der Mann versteckt am Körper trug.

Auf die Frage der Beamten nach mitgebrachten Waren gab der 62-Jährige an, sich nur einen Tag zu Besuch in der Schweiz aufgehalten und nichts dabei zu haben. Auch die Frage nach mitgeführtem Bargeld oder Barmitteln im Wert von 10.000 Euro oder mehr verneinte der Reisende. Die anschließende Untersuchung des Fahrzeugs und des Gepäcks des Mannes lieferten Hinweise auf ein Schweizer Bankkonto. Nach wie vor hielt er jedoch an der Angabe fest, lediglich 100 Euro an Bargeld in seiner Geldbörse dabei zu haben. Da er sich aber sichtlich nervös verhielt, forderten ihn die Zöllner schließlich auf, die Taschen seiner Bekleidung zu leeren. Sein Täuschungsmanöver gab der Mann schließlich auf und präsentierte den Beamten 80.000 Euro in vierzig 500er Scheinen, die er in vier speziell auf dem Rückteil des Sweatshirts aufgenähten Taschen versteckt hatte. Gegen den Schmuggler wurde vor Ort ein Bussgeldverfahren eingeleitet. Nach dem Ausfüllen des vorgeschriebenen Anmeldeformulars konnte der Mann seine Reise schließlich fortsetzen. Barmittel über 10’000 Euro müssen angemeldet werden «Reisende dürfen Barmittel in uneingeschränkter Höhe mit sich führen. Beträgt deren Wert jedoch 10.000 Euro oder mehr, müssen diese bei der Einfuhr in die Europäischen Union und auch bei der Ausfuhr unaufgefordert beim Zoll schriftlich angemeldet werden», so Antje Bendel, Pressesprecherin des Hauptzollamts Lörrach. Auch bei der Ein- oder Ausreise in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union, etwa aus und nach Frankreich oder Österreich, seien mitgeführte Barmittel in dieser Höhe auf Befragen von Kontrollbeamten anzugeben. Die Bestimmungen dienen der EU-weiten Bekämpfung von Geldwäsche, der Finanzierung von Terrorismus und anderen illegalen Handlungen. Der Begriff Barmittel umfasst dabei Bargeld in beliebiger Währung, auch solche, die keine gültigen Zahlungsmittel sind, aber in gültige umgetauscht werden können. Daneben fallen unter diese Regelung Wertpapiere, wie zum Beispiel Sparbriefe, (Reise-)Schecks, Aktien und Wechsel. Auch Sammler- und Anlagemünzen sind anzumelden. Für diese ist nicht der auf der Münze aufgeprägte Nominalwert maßgeblich, sondern deren tatsächlicher Wert. «In den letzten Jahren hat der Barmittelschmuggel aus der Schweiz deutlich abgenommen«, so Bendel weiter. Hier greife vermutlich die seit einigen Jahren von der Schweizer Bankenwelt verfolgte Weißgeldstrategie, wonach die Banken darauf Wert legten, nur im Heimatland ordnungsgemäß versteuertes ausländisches Vermögen anzulegen.

