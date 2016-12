Die Frau vergass, die Kerzen am Adventskranz zu löschen als sie das Haus verliess. (Bild: zVg/Polizei Basel-Landschaft)

Baselland Adventskranz geriet in in Biel-Benken in Brand

In einem Einfamilienhaus am Gisshübelweg in Biel-Benken BL geriet am Dienstagabend, 27. Dezember 2016, ein Adventskranz in Brand. Die entsprechende Meldung ging um 19:08 Uhr ein, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung schreibt.

Gemäss bisheriger Erkenntnisse der Polizei Basel-Landschaft verliess die Bewohnerin

am Nachmittag die Liegenschaft und vergass die brennenden Kerzen des Adventskranzes auf dem Esstisch zu löschen. Als sie gegen 19:00 Uhr nach Hause kam, entdeckte sie die Flammen im Wohnzimmer. Die alarmierte Feuerwehr Biel-Benken hatte die Lage rasch unter Kontrolle und konnte den Brand löschen. Diverse Möbel im Wohnzimmer wurden beschädigt. Zudem entstanden in einigen Räumen

Rauchschäden, weshalb die Liegenschaft derzeit nicht bewohnbar ist. Die Polizei Basel-Landschaft sowie die Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Landschaft

bitten dieser Tage um erhöhte Sensibilität und Vorsicht im Umgang mit zunehmend dürren

Adventskränzen und Weihnachtsbäumen.

