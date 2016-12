Spürhund Nestor findet vermisste Frau

Der fünfeinhalb Jahre alte Rüde Nestor konnte die vermisste Frau aufspüren. (Bild: Polizei Basel-Landschaft)

Am Dienstag, 27. Dezember 2016 wurde eine 87-jährige verwirrte Frau bei der Baselbieter Polizei als vermisst gemeldet. Der Personenspürhund Nestor konnte die Frau wohlbehalten in Ramlinsburg aufspüren.

Die Vermisstmeldung ging um 3:15 Uhr in der Früh ein, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Die 87-Jährige habe ihre Wohnung in unbekannte Richtung verlassen.

Die Polizei suchte sodann die unmittelbare Umgebung des Wohnorts der Vermissten ab. Am frühen Morgen meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei, welcher eine dem Signalelement entsprechende Frau nach Ramlinsburg gefahren habe. Daraufhin bot die Polizei den Personenspürhund Nestor auf, der in Ramlinsburg die Fährte der vermissten Frau aufnehmen konnte. Gemäss Angaben der Polizei wurde die in der Region wohnhafte Schweizerin nach drei Kilometern Suche kurz vor 9:30 Uhr an der Station Lampenberg in Ramlinsburg wohlbehalten aufgefunden.

Nestor, der Personenspürhund der Baselbieter Polizei, ist ein Bayrischer Gebirgsschweisshund. Der Rüde ist fünfeinhalb Jahre alt.