Sportliche Feiertage: Klettern

Bild: Keystone

Während Fussballer, Volleyballerinnen und Basketballer über die Festtage ruhen, zeigt Telebasel Sport, welche tollen Randsportarten es neben den alten Bekannten gibt. Heute zeigen wir «Klettern» als Sportart.

Sportklettern ist eine abwechslungsreiche Sportart, welche vom alpinen Bergsteigen abstammt. Hauptziel beim Sportklettern ist aber nicht einen Gipfel zu erreichen, sondern eine möglichst schwierige und anspruchsvolle Route zu klettern. Sportklettern kann draussen am Naturfels ausgeübt werden oder auch an einer künstlichen Wand in einer Kletterhalle.

Beinarbeit

Ab 6 Jahren kann man mit Sportklettern beginnen. Beim Sportklettern gibt es verschiedene Disziplinen. Wir zeigen in unserer Festtagsserie die Disziplin «Bouldern». Dabei wird ungesichert in Absprunghöhe geklettert. Mit dem Regionalzentrum Sportklettern Nordwestschweiz konnten wir an einer etwas kleineren Kletterwand das Bouldern ausprobieren.

Wichtig beim Klettern sind die Beine, denn mit ihnen arbeitet sich der Sportler nach oben. Die Arme sind vor allem für das Gleichgewicht da. Bei schwierigen Felswänden kann die Vorbereitung bis zu 8 Jahren dauern bis man die Wand hochklettern kann. Im Kanton Tessin in der Schweiz gibt es einige weltberühmte Boulderwände.