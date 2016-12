Serien-Tipps für Feiertagsmuffel

Serien-Tipps für alle Feiertagsmuffel. (Bild: keystone)

Feiertagsmuffel aufgepasst! Für alle, die genug von Weihnachten und Silvester haben und sich während den Feiertagen einfach nur Zuhause zurückziehen wollen, gibt's hier die Serien-Tipps.

‹House of Cards›, ‹How I Met Your Mother›, ‹Game of Thrones› und ‹Breaking Bad› kennt wohl jeder. Wir haben für Sie die etwas anderen Serien-Tipps zusammengestellt: Mit Serien, die nicht ganz so bekannt oder schon wieder in Vergessenheit geraten sind. So verlieren Sie bestimmt keinen Gedanken mehr an die Feiertage. Also nichts wie los: Ein warmes Getränk zubereiten, Kuscheldecke holen und ab auf’s Sofa vor den Fernseher. Aber Achtung: Suchtfaktor garantiert!

Luther (2010-2016)

Der brilliante Idris Elba spielt in der spannenden, britischen Krimi-Produktion ‹Luther› Detective John Luther. Fans von Polizeiarbeit und Charakterstudien sei diese Serie wärmstens empfohlen. Elba spielt den gequälten Detektiven Luther, welcher alle noch so entsetzlichen Taten verstehen möchte, sehr eindrücklich. Sein Privatleben und damit einhergehend seine Ehe opferte Luther für den Job.

Die einzelnen Episoden zeigen Serienmörder und andere unheimliche Bösewichte. Fesselnd ist aber insbesondere das spannende Drehbuch und die Regie, was ‹Luther› zu einem eindringenden Erlebnis machen. Die Gruseltaten werden vor der Kamera vollzogen, manchmal gar in Slow-Motion: Nichts bleibt dem Zuschauer vorenthalten. Es ist somit keine hochpolierte Polizei-Show, die es zur Genüge gibt. Vier Mini-Staffeln voller Spannung und rätselhafter Morde, mit einem faszinierenden Hauptdarsteller.

(Video: Youtube)

Buffy – Im Bann der Dämonen (1997-2003)

‹Buffy – Im Bann der Dämonen›: Ein Klassiker unter den Fernsehserien. Die Highschool-Schülerin Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) ist die ‹Auserwählte›. Sie muss als Vampirjägerin gegen Vampire, Dämonen und andere dunkle Mächte kämpfen und die Welt ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahren. Ihr ‹Wächter› Rupert Giles (Anthony Head) steht ihr dabei zur Seite. Obwohl Buffy nur ein ‹normales Mädchen› sein will, kann sie ihrem Schicksal nicht entkommen. Unterstützt beim Kampf gegen das Böse wird sie von ihren witzigen Freunden, der ‹Scooby Gang›. Als wäre ihr Leben nicht schon kompliziert genug, verliebt sie sich auch noch in Angel (David Boreanaz), einen Vampir mit Seele.

In sieben Staffeln begleitet der Zuschauer Buffy und ihre Freunde beim Erwachsen Werden: Von sehr emotionalen Momenten bis zu witzigen Einlagen ist alles dabei. Lassen auch Sie sich in den Bann von ‹Buffy› ziehen.

(Video: Youtube)

‹Die Brücke – Transit in den Tod› (2011- )

Die dänisch-schwedisch Krimiserie ‹Die Brücke – Transit in den Tod› handelt vom dänischen Kommissar Martin Rohde (Kim Bodnia) und der schwedischen Kommissarin Saga Norén (Sofia Helin). Auf der Öresundbrücke an der Grenze zwischen Schweden und Dänemark wird in der ersten Staffel eine Leiche gefunden. Die beiden Kommissare nehmen gemeinsam die Ermittlungen auf und begeben sich auf die Jagd nach dem ‹Wahrheitsterroristen›.

Ein düsterer, nordischer Krimi, bei dem in jeder der drei bisher ausgestrahlten Staffeln eine Geschichte in sich abgeschlossen ist. Mit unerwarteten Wendungen und einer starken Hauptdarstellerin, die ihre Rolle auf beeindruckende Weise spielt, überzeugt diese Krimiserie. 2018 soll es mit der vierten Staffel weitergehen.

(Video: Youtube)

‹Der Tatortreiniger› (2012- )

Bjarne Mädel (bekannt aus ‹Stromberg›) in der Rolle als Heiko ‹Schotty› Schotte: ‹Der Tatortreiniger› ist eine deutsche Comedy-Serie, in der die Arbeit des Tatortreinigers auf witzige Art und Weise gezeigt wird. In bisher fünf Staffeln gelangt ‹Schotty› bei der Spurenbeseitigung immer wieder in komische Situationen mit Bekannten und Verwandten der verstorbenen Personen – so muss er sich beim Reinigen des Tatorts zum Beispiel mit Neonazis, einer Prostituierten und einem Schamanen rumschlagen.

In bisher 24 Folgen gibt es viel Situationskomik mit dem Gebäudereiniger zu sehen. Die Serie wurde mit dem ‹Grimme-Preis› und dem ‹Deutschen Comedy Preis› ausgezeichnet.

(Video: Youtube)

White Collar (2009-2014)

Trickbetrüger, Fälscher, Dieb und FBI-Berater zugleich? Ja, das geht. Matt Bomer verkörpert in ‹White Collar› den charmanten Schönling Neal Caffrey, dem niemand widerstehen kann. In der ersten Folge gelingt Caffrey vier Monate vor seiner Freilassung die Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis. FBI Agent Peter Burke (Tim DeKay) spürt ihn auf und handelt mit ihm einen Deal aus: Um mehr Zeit im Gefängnis zu verhindern, willigt Caffrey ein, als FBI-Berater zu arbeiten. Dort hilft er Diebstahl-, Betrugs-, Fälschungs- und Insider-Handel-Fälle zu lösen. Hierbei erhält er Hilfe von seinem kriminellen und von Verschwörungstheorien besessenen Kumpel Mozzie – natürlich ohne das Wissen des FBIs.

In sechs Staffeln verblüfft der hoch intelligente und talentierte Caffrey die Zuschauer ein ums andere Mal. Ausserdem macht die unglaubliche Chemie der beiden Protagonisten – Bomer und DeKay – den Charme dieser klugen Serie aus.

(Video: Youtube)

‹Batman› (1966-1968)

Ein alter Klassiker unter den Fernsehserien: ‹Batman› aus den 1960er Jahren. Das ‹dynamische Duo› Batman (Adam West) und Robin (Burt Ward) begeben sich gemeinsam auf Verbrecherjagd. Nach immer gleichem Muster befreien sie ‹Gotham City› aus den Fängen von Verbrechern. Joker, Der Pinguin und Riddler sind bekannte Gegenspieler der Superhelden. Die Serie strotzt vor Selbstironie und nimmt das Superheldentum auf die Schippe. Im etwas zu gross geratenen Batgürtel findet Bruce Wayne alias Batman Gegenmittel gegen alle möglichen Gefahren, denen er und sein Schützling Robin begegnen: Ein Bat-Anti-Haifisch-Spray darf da nicht fehlen.

Mit den ‹BOOM›, ‹POW› und ‹CRUSH!› Einblendungen während der Kampfszenen wird der Serie eine Comic-hafte Ästhetik verliehen. Eine Kultserie, die nicht nur Batman-Fans gesehen haben sollten.

(Video: Youtube)

Hannibal (2013-2015)

Wer kennt ihn nicht? Den weltbekannten Kannibalen Dr. Hannibal Lecter aus dem Film ‹Das Schweigen der Lämmer›. Im Film von Sir Anthony Hopkins gespielt, schlüpft in der Serie ‹Hannibal› der Däne Mads Mikkelsen in die Rolle des Menschen-verspeisenden Serienmörders. Der FBI-Agent Will Graham (Hugh Dancy) jagt die berüchtigsten Serienkiller. Seine besonderen Fähigkeiten, die Segen und Fluch zugleich sind, erlauben es ihm, wie die Gejagten zu denken, zu sehen und zu fühlen. Um einem Kannibalen das Handwerk zu legen muss Graham mit dem Psychiater Dr. Hannibal Lecter zusammenarbeiten. Ohne zu wissen, dass sein neuer Partner der berüchtigte Serienmörder ist. Lecter spielt mit dem FBI-Agenten Psycho-Spiele und bringt ihn dazu, alles in Frage zu stellen, was er über andere Personen und auch sich selbst weiss.

Fans von düsteren Filmen und Serien kommen hier voll auf ihre Kosten. In drei Staffeln werden dem Zuschauer herausragende Performances von den Protagonisten geboten. Ausserdem besticht ‹Hannibal› durch seinen visuellen Stil: Ein ästhetisches Erlebnis, wenn auch manchmal grauenerregend und bizarr. Nichts für schwache Nerven.

(Video: Youtube)

‹Prison Break› (2005-2009, 2017- )

Die Freude unter den Serienjunkies war gross, als Anfang dieses Jahres eine Fortsetzung von ‹Prison Break› angekündigt wurde: Die Brüder Michael Scofield (Wentworth Miller) und Lincoln Burrows (Dominic Purcell) kehren in ‹Prison Break – Sequel› nach achtjähriger Pause im Frühjahr 2017 wieder auf die Mattscheibe zurück. In der Fortsetzung können wir uns neben den Brüdern Scofield und Burrows auf weitere altbekannte Charaktere wie Sara Tancredi, Fernando Sucre und Theodore ‹T-Bag› Bagwell freuen.

Zur Steigerung der Vorfreude und zur Verkürzung der Wartezeit bis dahin sei jedem empfohlen, sich nochmals die ursprünglichen Staffeln ‹Prison Break› anzuschauen. Vier Staffeln voller Action und Spannung! Um seinen Bruder, Lincoln Burrows, aus dem Todestrakt zu befreien, denkt sich Michael Scofield einen elaborierten Plan aus – dazu gehört ein Oberkörper-Tattoo und eine Bank zu überfallen, damit er ebenfalls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Denn Scofield ist überzeugt, dass sein Bruder unschuldig im Gefängnis sitzt.

(Video: Youtube)

‹Peaky Blinders› (2013- )

Haben Sie Lust auf ein historische, britische Serie? Dann ist ‹Peaky Blinders› genau das Richtige für Sie. Die Gang ‹Peaky Blinders› steht im Zentrum der Serie, welche im Birmingham, England im Jahr 1919, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, spielt. Tommy Shelby (Cillian Murphy) ist der Anführer der Gang – höchst korrupt und gewalttätig. Als den ‹Peaky Blinders› eine Ladung Waffen in die Hände geraten, wird Winston Churchill auf sie aufmerksam. Chief Inspector Chester Campbell (Sam Neill) wird beauftragt, die Waffen wieder zurückzuerlangen – koste es, was es wolle.

Die Show ist in Grossbritannien ein grosser Erfolg: Dieses Jahr bestätigte BBC eine vierte und fünfte Staffel. Überzeugende Schauspieler (Cillian Murphy, Sam Neill und Tom Hardy beispielsweise) und eine Bildästhetik, die ein wenig an Quentin Tarantino erinnert – das sollten Sie nicht verpassen.

(Video: Youtube)